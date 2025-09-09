²¬ÅÄ¾À¸¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ°ÊÍè¤Îº´Æ£¹À»Ô¤È¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ¾À¸¡Ê36¡Ë¤Èº´Æ£¹À»Ô¡Ê64¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¶¡¦¥¯¥¨¥¤¥¯¡×¡Ê´ÆÆÄ°æ¾å¹ä¡¢10·î3Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¡¢º´Æ£¤ÈÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ°ÊÍè¤À¤È¤¤¤¤¡Öº´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤È¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊÂ¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£º´Æ£¤Ï¡Ö²¬ÅÄ·¯¤Ï¤¢¤Î¤È¤¤Þ¤À16¡¢7¡ÊºÐ¡Ë¡©ËÜÅö¤ËÁá¤¤¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾å½Õ¼ù»á¤Î·æºîÃ»ÊÔÏ¢ºî¡Ö¿À¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ÊÍÙ¤ë¡×¤¬¸¶ºî¡£30Ç¯´Ö¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢²¬ÅÄ¤Ï30Ç¯¸å¤ÎÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹À»Ô¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Âè°ìÀþ¤ÎÇÐÍ¥¡£¤º¤Ã¤È¤³¤Î¤ª»Å»ö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£¸å¤âº´Æ£¤È¤È¤â¤ËÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È´ê¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡Ö¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¡Ê²¬ÅÄ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ë¡Ë20Ç¯¸å¤³¤¦¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤¦¤«¤ÏËÜ¿Í¤ÎÅØÎÏ¼¡Âè¡×¤È²¬ÅÄ¤ò¾Î¤¨¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æº£¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤ëÈà¤¬¤½¤¦¤ª¤Ã¤·¤ã¤¨¤Ð¡¢30Ç¯¸å¤â¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£