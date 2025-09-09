プロレスのノアは９日、８日に行われた後楽園ホール大会で負傷したＯＺＡＷＡ（２８）について左足の「リスフラン靭帯損傷」と診断されたと報告し、「しばらくの間欠場とさせていただきます」と発表した。現在開催中のシングル最強を決める「Ｎ−１ ＶＩＣＴＯＲＹ」は残りの公式戦で全て不戦敗となる。

今年１月１日にＧＨＣヘビー級王座を初奪取したＯＺＡＷＡは、上半期に飛ぶ鳥を落とす勢いでノアマットを席巻し、７月１９日に陥落するまで６度の防衛に成功。ただ、８日のＮ−１開幕戦で丸藤正道（４５）と対戦し、トップロープから場外への柵越えケブラーダを放って着地した際、左足を痛めた様子で立ち上がれず、そのまま場外リングアウトで敗れた。自力では歩行できず、担架で搬送。思わぬ形で勝利した丸藤も試合後いら立った様子で「何もねえよ。何もねえ。なあ、いろんな経験しろ」と吐き捨てるように言い残した。

ノアは「ＯＺＡＷＡ選手の試合を楽しみにされていたファンの皆様、関係各位の皆様には大変ご迷惑ご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解ご了承のほどよろしくお願いいたします」とした。

◆リスフラン関節損傷 足の親指の第１楔状骨と、人さし指の第２中足骨の間にある３つ靭帯の一部、または全部が損傷した状態で、激しい痛みを伴う。高いところからの着地した衝撃などが原因となる。