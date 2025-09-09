夫婦仲は良好だと思っていても、不倫をする男性はいます。家事も育児も完璧にやってくれる上に愛情表現もしてくれる最高の夫に裏切られたら、立ち直ることができませんよね……。今回は、愛妻家の夫に不倫された話をご紹介いたします。

不倫相手へのプレゼントだった

「うちの夫は本当に気が利くやさしい人。子どもの面倒を見るだけでなく、保育園に持っていくオムツの補充をしたり、ごはんを食べさせたりとなんでも率先してやってくれます。お願いしたわけでもないのに、仕事帰りに日用品を買ってきてくれて、おまけにスイーツまで買ってきてくれることも。

ある日、車の中に忘れた子どものぬいぐるみを取りにいったら、見たことのない袋が転がっているのに気づきました。見てみると、それはジュエリーショップの袋で『私へのプレゼントかな……！』と期待を膨らませていたのですが、全然プレゼントをくれる気配がありません。2週間後、再び車の中を探したけど、袋は見当たらず……。嫌な予感がして、夫のインスタでフォローしている人を見たら、一人の女を発見。アカウントを見ると、例のジュエリーショップの袋を持った女が『記念日にもらった』という写真を投稿していました……。この瞬間、夫は不倫していたことがわかり、私へのプレゼントだと思っていたものは、不倫相手へのプレゼントだったことが判明。やさしい夫こそ、油断禁物だとわかりましたね……」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 誰もが羨むような完璧な旦那さん。そんな人が不倫をしていたらショックですよね。人間には裏の顔があるとはいうものの、裏切られたときのダメージは計り知れません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。