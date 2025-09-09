¡Ö¤¢¤ì¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×·Ý¿Í¡¦±ÊÌî¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¿Íµ¤¿¼ÌëÈÖÁÈ¡Öº£¤â¸«¤Æ¤ë¡×¤È¸åÇÚ¤ÏÃÇ¸À
9·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¥Ê¥ó¥¿¥é¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¡¦±ÊÌî¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥¯¥¤¥º´ë²è¤òÅ¸³«¡£ÇÛ¿®²¦¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë±ÊÌî¤Î¡¢°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö±ÊÌî¤ÎµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï¡©¡×°Õ³°¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È
º£²ó¤Î¥¯¥¤¥º´ë²è¤Ë¤Ï¡¢±ÊÌî¤È¿Æ¤·¤¤¸åÇÚ·Ý¿Í¤Î¼ÇÂçÊå¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡¢¥«¥ß¥Ê¥ê¡¢¤½¤·¤Æ¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬²òÅú¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£20Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤È¤¤¤¦¶Ó¸ñ¡¦ÅÏÊÕ¤¬¡¢±ÊÌîËÜ¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡ÈÀµ²ò¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Âè1Ìä¤Ï¡¢¡Ö±ÊÌî¤ÎµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï¡©¡×¡£
¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¤Î¼Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È²òÅú¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ú¸À¤·¡¢¥«¥ß¥Ê¥ê¤ÎÀÐÅÄ¤â¡Ö½Ð¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Î¥¨¥ß¥Í¥à¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÇã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·±ÊÌî¤Ï¡ÖÄê²Á¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤¬²ù¤·¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¡¢¡Ö¥¨¥ß¥Í¥à¤Ë¶â¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Á´Éô¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢°ìÆ±¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
°ìÊý¡¢¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê·Ý¿Í¤ÎÈÖÁÈ¤äYouTube¤ò¸«¤ÆÁÆÃµ¤·¡×¡¢¥«¥ß¥Ê¥ê¤Ï¡ÖÇ¤È²á¤´¤¹¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅÏÊÕ¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÈÀµ²ò¡É¤Ï¡ÖÀÎ·»¤«¤éÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅú¤¨¤Ë±ÊÌî¤Ï¡Ö²¿¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë¡£
ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¡Ê±ÊÌî¤ÎÃÏ¸µ¤Î¡ËµÜºê¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬2¶É¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ê¡²¬¤ÎÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª·»¤µ¤ó¤ËVHS¤Ç»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Ó¥Ç¥ª¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡Öº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¡Ù¤È¤«¡Ø¶Ö¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÏÃ¤È¤«¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤Àº£¤â¸«¤Æ¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾Ú¸À¤Ï»ö¼Â¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢±ÊÌî¤Ï¡Ö¡ØÌ´¤Ç°©¤¨¤¿¤é¡Ù¡£¤¢¤ì¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡ØÌ´¤Ç°©¤¨¤¿¤é¡Ù¤Ï1988Ç¯¤«¤é1991Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ä¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¿¼ÌëÈÖÁÈ¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¥Ó¥Ç¥ª¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Æ´Ñ¤ë¤Û¤É¡¢Åö»þ¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó°¦¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö¸À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡¡¤³¤ÎÏÃ¡×¤È¡¢¸åÇÚ¤ËÏÃ¤·¤¿µ²±¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£ÀÐÅÄ¤Ï¡Ö·ë¹½¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿»þ¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÎÏÃ¤Ï¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÅÏÊÕ¤â¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤¿¸å¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾ö¤ß¤«¤±¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤òÃÎ¤Ã¤¿±ÊÌî¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Çä¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£