¡ÚÀÀ¤¤¡ÛºäËÜÊÛ¸î»Î°ì²È»¦³²¡¡°äÂÎÈ¯¸«¤«¤é30Ç¯¡¡Æ±Î½¤é¤¬ÄÉÅé¼°¡Ô¿·³ã¡Õ
¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤¿ºäËÜÄéÊÛ¸î»Î¤Î°äÂÎ¤¬¾å±Û»Ô¤ÎµìÌ¾Î©Ä®¤Î»³Ãæ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤«¤é30Ç¯¤Ç¤¹¡£ºäËÜ¤µ¤ó¤ÎÆ±Î½¤é¤¬½¸¤Þ¤êÄÉÅé¼°¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾å±Û»Ô¤Î»³Ãæ¤ËÎ©¤Ä°ÖÎîÈê¡£¤½¤Î°ÖÎîÈê¤Ë¤Ï3¿Í¤Î²ÈÂ²¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤ÎÌäÂê¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿ºäËÜÄéÊÛ¸î»Î¤ÈºÊ¤ÎÅÔ»Ò¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹ÃË¤ÎÎ¶É§¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
30Ç¯Á°¤Î1995Ç¯9·î6Æü¡£µìÌ¾Î©Ä®¤ÎÂçÌÓÌµ»³¡£Åö»þ¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÁÜº÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»³Ãæ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏºäËÜÊÛ¸î»Î¤Î°äÂÎ¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ï1989Ç¯¡¢¶µÃÄ¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿ºäËÜÊÛ¸î»Î°ì²È¤ò»¦³²¡£°äÂÎ¤Ï¤½¤Î6Ç¯¸å¤Î1995Ç¯¡¢¿·³ã¡¦ÉÙ»³¡¦Ä¹Ìî¤Î3¤«½ê¤ÇÊÌ¡¹¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÒÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¡¡Þ¼¾åÎè»Ò²ñÄ¹¡Ó
¡ÖºäËÜÊÛ¸î»Î¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÍÍê¼Ô¤Î¤¿¤á¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤ÏÊÛ¸î»Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤â¤í¤È¤âÌ¿¤òÃ¥¤¦¤È¤¤¤¦µö¤·¤¬¤¿¤¤Ë½µó¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
°ÖÎîÈê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏºäËÜÊÛ¸î»Î¤ÎÆ±Î½¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Öµß¤¦²ñ¡×¤¬ÃÏ¸µ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬º£¸å¤ÏÆüÊÛÏ¢¤¬¼çÂÎÅª¤Ë°Ý»ý¡¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÒºäËÜÊÛ¸î»Î¤ÎÅö»þ¤ÎÆ±Î½µß¤¦²ñ¡¡¾®Åç¼þ°ìÊÛ¸î»Î¡Ó
¡Ö»ÔÌ±¤Î¸¢Íø¤ä¿Í¸¢¤¬Æ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£»ö·ï¤ÎËÜ¼Á¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×
¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ë¤è¤ë»ö·ï¤òÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¡£°ÖÎîÈê¤òÁ°¤Ë¤½¤Î»×¤¤¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£