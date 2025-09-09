物議醸したバルサ女子選手による相手への“股間確認行為”、スポーツ行政裁判所が「故意の接触」と最終認定
バルセロナ女子のFWマピ・レオンが今年2月の試合でエスパニョールDFダニエラ・カラカスの股間を触った行為をめぐり、スペインのスポーツ行政裁判所(TAD)は今月4日付でクラブ側の抗告を棄却し、下された処分を維持する決定を下した。TADは当該行為を「故意の接触」と認定し、選手の『親密関係の侵害』に当たると判断したと報じられている。スペイン『ムンド・デポルティーボ』などが伝えた。
処分の対象となった行為はCKの直前に起きた。試合が中断された状態で、レオンがマークしてきたカラカスの股間にタッチ。カラカスに言葉をかけた直後プレーは再開された。
この案件はリーグ戦中の映像をもとに審査され、当初スペインサッカー連盟(RFEF)はマピ・レオンに対して2試合の出場停止処分を科していたが、バルセロナは処分の取り消しを求めて抗告していた。TADはクラブの主張を退け、2試合の処分は妥当であるとして確定させたが、同選手はすでに処分相当分を昨シーズン中に消化済みであるため追加の出場停止は発生しないと報道されている。
現地メディアによると、TADの判決文は7ページにわたるもので「制裁対象への行為は、試合の流れに伴う偶発的な身体的接触とは見なせない」と明記。「(レオンは)明らかに意図的な動作で相手選手に触れている」とした。接触した部位が「性器」「股間」または「鼠径部」「陰部」「骨盤部」と、どの言葉が適切かどうかにかかわらず、スポーツの精神への抵触性などを詳細に検討した末の結論だという。問題となった映像は試合中の交錯の一部として撮られている一方で、当該接触が被害者の身体的・精神的な領域に踏み込むものであると受け取られた点が重視されたと伝えている。
今回のTADによる判決により、スポーツ界内での暴力的・性的に見える行為の線引きと処罰のあり方が改めて議論の的になっており、当該事件は女子サッカー界でも大きな波紋を呼んだ。クラブ側は今後の対応についてコメントを出していないが、当事者間やリーグとしての再発防止策の議論は続いていく。
Barcelona kadın futbol takımından Mapi León, Espanyol'un Kolombiyalı oyuncusu Daniela Caracas'ın cinsel organına dokunup "Penisin mi var?" diye sordu.— gdhspor (@gdh_spor) April 15, 2025
❌ "Sportmenliğe aykırı davranış" ve "uygunsuz dokunuş" nedeniyle 2 Mapi León'a 2 maç men cezası verildi.
Daily Mail pic.twitter.com/tKymHHnXrn