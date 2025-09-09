38ºÐÊì¿Æ¤È9ºÐ¤«¤é15ºÐ¤Î»Ò¶¡3¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¼«Âð¤ËÊü²Ð Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ21Ç¯¤¬·Ð¤Á°äÂ²¤é¤¬¾ðÊóÄó¶¡¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤ÇÊì»Ò4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢¼«Âð¤ËÊü²Ð¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£2025Ç¯9·î9Æü¡¢Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ21Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÀ»Ô·£³ÝÄ®¤Ç2004Ç¯9·î9Æü¡¢²ÃÆ£ÍøÂå¤µ¤ó(Åö»þ38)¤ÈÅö»þ9ºÐ¤«¤é15ºÐ¤Î3¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬»¦³²¤µ¤ì¼«Âð¤ËÊü²Ð¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ï¡¢¸½ºß¤âÈÈ¿Í¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡9Æü¡¢»ö·ï¸½¾ì¶á¤¯¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¤Ç¡¢°äÂ²¤ä·Ù»¡´±¤é¤¬¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÍøÂå¤µ¤ó¤Î»Ð¡¦Å·³¤¤È¤·¤µ¤ó¡§
¡Ö»þ¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯»×¤¦¤·¡¢¡Ê»ö·ï¤ò¡ËÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤â¤¿¤¯¤µ¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÈÈ¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤ò³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×