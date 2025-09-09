ÌÚÀ½¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¨¤ê¿´ÃÏ¡¢·ÐÇ¯ÊÑ²½¤â³Ú¤·¤á¤ë HHKB¡¢¿¦¿Íµ»¤Ë¤è¤ëÌÚÀ½¥¡¼¥È¥Ã¥×
¡¡PFU¤Ï9·î8Æü¡¢Happy Hacking Keyboard¡ÊHHKB¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢HHKB Studio¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖÌÚÀ½¥¡¼¥È¥Ã¥×¥»¥Ã¥È for HHKB Studio¡×¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï3Ëü9600±ß¡£
¡¡¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢ÀºÌ©¤ÊÌÚ·¿À½ºî¤Ç77Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¹©Ë¼¡Ö¾¾ÍÕÀ½ºî½ê¡×¡Ê¹Åç¸©ÉÜÃæ»Ô¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÌÚÀ½¥¡¼¥È¥Ã¥×¡£
¡¡¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¥§¥ê¡¼¡¢¥á¡¼¥×¥ë¡¢¥ª¡¼¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê²È¶ñ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÌÃÌÚ¤Î°ìËçÈÄ¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÀÚ¤êÎ¥¤·¤«¤é¸¦Ëá¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¿¦¿Í¤Î¼êºî¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¡¼¥È¥Ã¥×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤³ê¤é¤«¤ÊÂÇ¸°´¶¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌÚ¤Î¿¨¤ê¿´ÃÏ¡¢ÌÚÀ½¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·ÐÇ¯ÊÑ²½¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡À½ÉÊ¤Ï¡¢±Ñ¸ìÇÛÎóÍÑ¤ÈÆüËÜ¸ìÇÛÎóÍÑ¤ÎÆó¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤òÍÑ°Õ¡£ÌÃÌÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¹ç¤¤¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¹âÉÊ¼Á¤Ê²È¶ñ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¡¢°ìËçÈÄ¤ò¿¦¿Í¤Î¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¤¿ìÔÂô¤Ê¥¡¼¥È¥Ã¥×
