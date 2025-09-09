ËÜÆü¤Î¡Ú¼«¼Ò³ôÇã¤¤¡ÛÌÃÊÁ¡¡(9ÆüÂç°ú¤±¸å È¯É½Ê¬)
¡û¥¢¥¤¥Û¥ó <6718> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î3.18¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë58Ëü³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï9·î19Æü¡£
¡û¥¢¥é¥¤¥É£È£Ä <6835> [Åì¾Ú£Ó]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î0.76¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë80Ëü³ô(¶â³Û¤Ç1²¯5000Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï9·î10Æü¤«¤é10·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û¤¯¤í¹© <7997> [Åì¾Ú£Ó]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î2.9¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë5Ëü³ô(¶â³Û¤Ç4530Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢9·î10ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹