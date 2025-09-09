¡Úºå¿ÀÍ¥¾¡¡ÛÁá¤¯¤â¡ÈÌ¾¾¡É¤ÎÀ¼¶Á¤¯Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡¢½¢Ç¤1Ç¯¤á¡ÈºÇÂ®V¡ÉÃ£À®¤ÎÎ¢¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ö2¤Ä¤Î¥¿¥Ö¡¼¡×
¡¡µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ®Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡£12µåÃÄºÇ¶¯¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë³ÐÀÃ¤·¤¿º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤Î¹ëÂÇ¤Ç¡¢Â¾¥Á¡¼¥à¤ÎÄÉ¿ï¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯µö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿Àï¤¤¤Ö¤ê¤Ï¾Þ»¿¤ËÃÍ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½¢Ç¤1Ç¯¤á¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£É¾ÏÀ²È»þÂå¤«¤éÈ´·²¤ÎÊ¬ÀÏÎÏ¤È¤¤áºÙ¤«¤Ê²òÀâ¤ÏÉ¾È½¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¸×¥Õ¥¡¥ó¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÎòÂå´ÆÆÄ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤ÆÂÐÏÃ»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¡¢¿Í¿´¾¸°®½Ñ¤Ë¤âÄ¹¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¡ÖÆ£Àî´ÆÆÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¡£
¡¡Ä¹Ç¯¡È¥È¥éÈÖ¡É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Îºå¿ÀÃ´Åöµ¼Ô¤Ï¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2¤Ä¤Î¥¿¥Ö¡¼¤ËÄ©¤ó¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤á¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÆ£Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢Á°¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¸å¡¢Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Í¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢²òÊü¤µ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Î¤¿¤±¤òÅÇÏª¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈ¯¸À¤È¤Ï¡Ø¤³¤Î143»î¹ç¤Ï¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤Ç¤·¤Æ¡¢¥Ú¥Ê¥ó¥È¤ò¼è¤ë1¥Á¡¼¥à¤À¤±¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²æ¡¹¤¬¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¹!¡Ù¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡Ø¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¸å¡¢CS¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÊ¤¨¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Í¥¾¡¤·¤¿»þÅÀ¤Çºå¿À¤Ï¡¢2°Ìµð¿Í¤Ë17¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¡¢¤·¤«¤âµð¿Í¤Ï¾¡Î¨5³ä¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¤¤Á´ÆÆÄ¤¬¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¸À¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î¹Í¤¨¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢OB¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤À¡£ÊóÆ»¿Ø¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¡Ö´ÆÆÄ1Ç¯¤á¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤ÏµåÃÄ½é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Îµ÷Î¥´¶¡£OB¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤âµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢Ë×Æ¬¤¹¤ë·Á¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤ÏÀï¤¦¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤È¡¢¤ªµö¤·´ê¤¤¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡Ö¤¸¤Ä¤Ïºå¿À¤ÎµåÃÄOB¤Ï¡¢12µåÃÄ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ø¸ý¤ò½Ð¤¹¡Ù¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥³¡¼¥Á¤¬»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â²¿¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤OB¤¬ÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥·¡¼¥º¥óÌä¤ï¤º¡¢Ìë¤Î³¹¤ËÍ¶¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤ì¤é¤òÆ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÀä¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ºå¿À¤ÎÎò»Ë¾å¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤À¤±OB¤Ø¤ÎÃÇ¤ê¤Ï¥¿¥Ö¡¼»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î·èÃÇ¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¸Á°¤ÎÌîÂ¼¹îÌé»á¤Ï¡¢¡Øºå¿À¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÅ¨¤¬¤¤¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¡£¼¡¤¬Ã´Åöµ¼Ô¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¡£¼¡¤ËµåÃÄ¤ÎÇØ¹ÁÈ¤¬¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤¬µåÃÄOB¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÌîÂ¼»á¤¤¤ï¤¯¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏOB¤¬¶µ¤¨¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤³¤éÃæ¤Ë¡È¶µ¤¨Ëâ¡É¤¬¤¤¤¿¤Ê¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬ÏÓ»þ·×¤ò¸«»Ï¤á¤ë¤ó¤À¡£¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Ê¤¬¤é¤Ê¡£¤¢¤È¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢OB¤¬Í¶¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤Ï¤½¤Î½¸¹ç»þ´Ö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã½ÅÍ×¤ÊÏÃ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ø²¿¤È¤«¤·¤í¡Ù¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤±¤É¡¢²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡£µå³¦°ì¤ÎÌ¾¾¤Ç¤¹¤é¤ª¼ê¾å¤²¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¥¿¥Ö¡¼¤Ë¡¢¤Þ¤À45ºÐ¤Ë¤·¤Æ½¢Ç¤1Ç¯¤á¤Î¿·ÊÆ´ÆÆÄ¤¬Ä©¤ó¤À¤ï¤±¤À¡£Æ£Àîµå»ù¤Ï¡¢Áá¤¯¤âÌ¾¾¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¤Ï¤¸¤á¤¿¡£