´ØÅìÂè°ì¡¦ºäËÜ¡õ»³Íü³Ø±¡¡¦²£»³¥³¥ó¥Ó¤Ç°ÛÎã¤Î¡Ö¥Ð¥ó¥È»°ÎÝÂÇ¡×¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³Áê¼ê¤ËÀèÀ©ÅÀ
¡¡¡þ¡¡Âè32²óWBSC¡¡U18¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡¡ÆüËÜ¡½¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¡¡²Æì¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¡Ë
¡¡Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Ï1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉºÇ½ªÀï¤Ç¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤ÈÂÐÀï¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¤ª²È·Ý¤¬¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¼éÈ÷¿Ø¤òº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤¿¡£0¡½0¤Î2²ó2»àÆóÎÝ¡£9ÈÖ¡¦ºäËÜ¤¬»°ÎÝÁ°¤Ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡°ìÎÝ¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»°ÎÝ¼ê¤Î·ä¤òÆÍ¤¡¢ºäËÜ¤ÏÆóÎÝ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£»ëÀþ¤¬ÆóÎÝ¤Ë½¸¤Þ¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï»°ÎÝÁö¼Ô¤Î²£»³¤¬°ìµ¤¤ËËÜÎÝ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£¼éÈ÷¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤ò¸«¤¿ºäËÜ¤Ï»°ÎÝ¤Þ¤Ç¿ÊÎÝ¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Î·ä¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤²Ì´º¤ÊÁöÎÝ¤Î¡Ö¥Ð¥ó¥È»°ÎÝÂÇ¡×¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï2²ó¤Þ¤Ç½ªÎ»¤·¡¢1¡½0¤ÇÆüËÜ¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£