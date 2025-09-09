¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¡G1¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¦¥Ù¥¤¡¦¥«¥Ã¥×¡Û¶ÍÀ¸½çÊ¿¡¡V¤Ç¶ì¼ê°Õ¼±¤òÊ§¿¡¤¹¤ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤ÎG1¡Ö³«Àß71¼þÇ¯µÇ°¡¡¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¦¥Ù¥¤¡¦¥«¥Ã¥×¡×¤Ï9Æü¤Î10¡Á12R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤Î¥Ù¥¹¥È6¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÍÀ¸½çÊ¿¡Ê38¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï½àÍ¥¾¡Àï11R¤Ç¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ07¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£´í¤Ê¤²¤Ê¤¯Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¡¼¥¹Â¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿¤Ó¤¬´Å¤¤¤È¤¤Ï¤¢¤ë¡×¡£ËþÂ¤Î°è¤Ë¤ÏÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢½ÐÂÃæ¿´¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¡£
¡¡Á°Àá¤ÎSG¼ã¾¾¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÏÅ¾Ê¤¤â¤¢¤Ã¤ÆÍ½ÁªÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤ë¤âº£Àá¤Ï½éÆü¤ËÏ¢¾¡¡£¤½¤Î¸å¤â°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤Ç°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï³¤¿å¤Î¾ì¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Í¥¾¡Àï¤Ë¾è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë´¶¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬Ê¿ÏÂÅç¤Ï²áµî¤ËG1¤ò2¾¡¤È¼ÂÀÓ¤Ï½½Ê¬¤À¡£10Æü¤Î12RÍ¥¾¡Àï¤Ï2¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡£º¹¤·¤Ë¹½¤¨¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¾¡Éé¤Ë·ü¤±¤ë¡£