お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が9日、自身のインスタグラムを更新。「お世話になっている社長」のゴージャスな自宅を訪問したことを報告した。

「ついに イモトのWiFiでお世話になっている あの西村社長のお宅に遊びに行かせていただきました」と美容内科・美容皮膚科「にしたんクリニック」の西村誠司代表取締役社長と笑顔の2ショットを投稿。

豪邸を訪問するため、イモトは透け感のあるブラックのコーディネートでドレスアップ。「みるもの全てが最高級でゴージャスでご飯もとんでもなく美味しい最高のおもてなしでした」とつづり、美しい夜景をバックにプールサイドでポーズを決めるショットなどで“おもてなし”の様子を明かした。

「はじめてお会いした時から変わらない 西村社長の突き抜けた熱量と行動力と愛にみちた人間力に 圧倒された幸せな時間でした」と振り返り、ハッシュタグで「いやー夢のようなお家」「プールサイドにバー」「なんてこったい」と驚きを伝えている。

フォロワーからは「イモトさん！素敵な時間ですね」「紅白の足元もお洒落〜立っているお姿も見たかったです」「ワァーォ…お金持ち感有るわぁ…」「物凄い豪邸に住んでる方ですよね」などのコメントが届いた。