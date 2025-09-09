¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¡G1¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¦¥Ù¥¤¡¦¥«¥Ã¥×¡Û»ûÅÄ¾Í¡¡ÄãÄ´¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ÆÍ¥½ÐÀ®¸ù
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î¡ÖG1³«Àß71¼þÇ¯µÇ°¡¡¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¦¥Ù¥¤¡¦¥«¥Ã¥×¡×¤Ï9Æü¤Î10¡Á12R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤Î¥Ù¥¹¥È6¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½Áª3°ÌÄÌ²á¤Î»ûÅÄ¾Í¡Ê46¡á»³¸ý¡Ë¤Ï½àÍ¥¾¡Àï10R¤Ç5¥³¡¼¥¹¤ÎÈÄ¶¶ÐÒ²æ¤Ë·þ¤êº¹¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¤¥óÀè¥Þ¥¤¤«¤é2Ãå¤ËÇ´¤Ã¤Æ6¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Æ±¸©¡Ê»³¸ý»ÙÉô¡Ë¤Î¸åÇÚ¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬²÷Â®»ÅÍÍ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ´°ÂÀ¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÏÂ¹ç¤ï¤»¤Ç»ûÅÄ¤µ¤ó¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¾¯¤·¾¡¤Ä¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ú¸À¡£ÄãÄ´¤Ê61¹æµ¡¤ÏÏ¢Æü¤ÎÌÔÀ°È÷¤ÇÀï¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢G1¡¢SG¤ò¶¦¤ËÅ¾Àï¤¹¤ëÇò°æ±Ñ¼£¤¬¼ã¾¾¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£¡Ö»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï°ì»þ¤ÎÉÔ¿¶¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿»ûÅÄ¤ÎÈÖ¤À¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤Ï4¹æÄú¡£µ¤»ý¤Á¤âÄ´»Ò¤â¾å¤²Ä¬¤Ç¥¿¡¼¥ó¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â³Î¤«¡£¥«¥É4¥³¡¼¥¹¤«¤éÅª³Î¤ËÅ¸³«¤òÆÍ¤¯¡£