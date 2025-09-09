¡Ú¹Åç¡Û¥×¥í9Ç¯ÌÜ¡¦1·³150»î¹çÌÜ¤Î¾²ÅÄ´²¼ù¤¬¥×¥í½éHR¡¡½é²ó6¼ºÅÀ¤âÄ¾¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤Ç¼«¿È¤ò±ç¸î
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í¡¼¹Åç(9Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
¹Åç¤ÎÀèÈ¯¡¦¾²ÅÄ´²¼ùÅê¼ê¤¬¥×¥í½é¤È¤Ê¤ë2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¤ËÌ£ÊýÂÇÀþ¤¬1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¾²ÅÄÅê¼ê¤Ï¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç°ìµó6ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢µÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
5ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë2²ó¡¢¹Åç¤ÏÀèÆ¬¤Îº´¡¹ÌÚÂÙÁª¼ê¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¾²ÅÄÅê¼ê¤¬µð¿ÍÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤Î146¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¿¤Ó¡¢2ÅÀ¤òÊÖ¤·6ÂÐ3¤ÈÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾²ÅÄÅê¼ê¤Ï¥×¥í9Ç¯ÌÜ¡¢1·³ÄÌ»»150»î¹çÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¼«¤é¤ò±ç¸î¤·¤Þ¤·¤¿¡£