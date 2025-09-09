¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¾å¶õ¤«¤é¥Ó¥éÅê²¼¡Ä¥¬¥¶»Ô½»Ì±¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦·Ù¹ð¡¡¹âÁØ¤Î·úÊª50ÅïÇË²õ¡Ä¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¡Ö½ø¾Ï¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï9Æü¡¢¾å¶õ¤«¤é¥Ó¥é¤òÅê²¼¤·¡¢¥¬¥¶»Ô¤Î½»Ì±¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎºÇÂçÅÔ»Ô¡¦¥¬¥¶»Ô¤ÎÀ©°µ·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢9Æü¡¢¾å¶õ¤«¤é¥Ó¥é¤òÅê²¼¤·¡¢½»Ì±¤ËÆîÉô¤ØÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï8Æü¡¢²áµî2Æü´Ö¤Ç¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¬¥¶»Ô¤Î¹âÁØ¤Î·úÊª50Åï¤òÇË²õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¬¥¶»Ô¤Ç¤ÎÃÏ¾åºîÀï¤Î½ø¾Ï¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹¶·â¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¹ñÏ¢¤Ï¡¢100Ëü¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥¬¥¶»Ô¤Î½»Ì±¤ÎÈòÆñ¤Ï¡¢¿©ÎÈÉÔÂ¤äÉÂµ¤¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÆñ¤·¤¯¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬À©°µºîÀï¤ò¿Ê¤á¤ì¤ÐÂç»´»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£