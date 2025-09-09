¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ°ú¤²¼¤²16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¡ÊÆÀ¯¸¢¡¢ÂçÅýÎÎÎá¤ò´±ÊóµºÜ
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ï9Æü¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤äÁê¸ß´ØÀÇ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤òÌÀµ¤·¤¿ÂçÅýÎÎÎá¤òÆ±ÆüÉÕ¤Î´±Êó¤ËµºÜ¤·¤¿¡£7Æü°ÊÆâ¤Ë½¤Àµ¤·¤¿´ØÀÇÎ¨É½¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢ÊÆÂ¦¤¬´ØÀÇ¤Î°ú¤¾å¤²Êý¿Ë¤ò¼¨¤¹È¾Æ³ÂÎ¤È°åÌôÉÊ¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï4Æü¤ËÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´±Êó¤Ç¤Î¸øÉ½»þ´ü¤ÏÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤Ï4Æü¡¢ÊÆÂ¦¤¬¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ò²¼¤²¤ë»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2½µ´Ö°ÊÆâ¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÖÂô»á¤Ï9Æü¤Î³ÕµÄ¸åµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö²þÄê¤µ¤ì¤¿´ØÀÇÎ¨É½¤¬´±Êó¤ËºÜ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬´ØÀÇ°ú¤²¼¤²¤ÎÀµ¼°¤ÊÈ¯¸ú¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¼Ö¤Ø¤Î´ØÀÇ¤Ï¡¢4·îÈ¯Æ°¤Î25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÈ¾¸º¤·¡¢´ûÂ¸¤Î2.5¡ó¤Î´ØÀÇ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ15¡ó¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡Áê¸ß´ØÀÇ¤ÎÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î´ØÀÇÎ¨¤¬15¡óÌ¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤Ï°ìÎ§15¡ó¤È¤·¡¢15¡ó°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ÎÀÇÎ¨¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂçÉôÊ¬¤ÎÉÊÌÜ¤Ç½¾Íè¤Î´ØÀÇ¤Ë15¡ó¤ò¾å¾è¤»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£