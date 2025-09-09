¤¿¤Þ¤Í¤®¡¢¥Í¥®²Á³Ê¤ÏÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÊ¿Ç¯¤Î2³ä°Ê¾å¹â¡¡¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ï14%¹â¤â9·î¸åÈ¾¤Ë¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¸«ÄÌ¤·¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê
½ë¤µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¤ä¥Í¥®¤¬Ê¿Ç¯¤Î2³ä¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àè½µ¤ÎÌîºÚ¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡Ö¥¿¥Þ¥Í¥®¡×¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê25¡ó¡¢¡Ö¥Í¥®¡×¤¬23¡ó¡¢¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ó¡×¤Ï14¡ó¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤Ê»ºÃÏ¤Ç¤Ï²Æ¤ÎÌÔ½ë¤Ë²Ã¤¨¤ÆÅß¤Ë¤Ï±«¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À¸°é¾õÂÖ¤¬°¤¯¡¢¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤êºÙ¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Í¥®¡×¤Ï9·îÃæ¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¤â¹â¤¤²Á³Ê¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ó¡×¤Ï9·î¸åÈ¾¤Ë¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï»ºÃÏ¤ÇÅ¬ÅÙ¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢À¸°é¤¬½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤¿¤á14¡ó°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£