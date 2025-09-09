coldrain¡¢ºÇ¿·EP ¡ØOPTIMIZE¡Ù10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£²¤½£¸ø±é¤ÎºÇ¿·¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤â¸ø³«
9·î28Æü¤ÎÂçºå Zepp Osaka Bayside¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãOPTIMIZE¡ä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëcoldrain¡£¤¢¤ï¤»¤Æº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¡¼¤È¤Ê¤ëEP¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤¬10·î24Æü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÀè¹Ô¤·¤ÆÌ¤È¯É½¶Ê´Þ¤áºÇ¿·ºîÁ´¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
º£²ó¤ÎºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¡ØOPTIMIZE¡Ù(=ºÇÅ¬²½)¤Ë¤Ï¡¢¼«¤é¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡ÈËÜÅö¤Î¼«Ê¬¡É¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È¶À±Û¤·¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤¤ÌÐ¤ëÎÐ¤È¸Ï¤ì¤¿ÌÚ¡¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¸½ºß¤Î¡È¼«Ê¬¡É¤Ï¤É¤Á¤é¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÌä¤¤¤ò¿¨¤ì¤ë¼Ô¤ËÅê¤²¤«¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¾¶á¤Î²¤½£¸ø±é¤«¤é¤Ï¸½ÃÏ¤ÎÇ®ÎÌ¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëºÇ¿·³Ú¶Ê¡ÖCHASING SHADOWS¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢²Ã¤¨¤ÆËÜEP¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¤ÎÂæÏÑ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¹á¹Á¤Ç¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¸ø±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ãONE MAN TOUR 2025 OPTIMIZE¡ä
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
1³¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ï6,300 (ÀÇ¹þ¡¦Æþ¾ì»þÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤)
2³¬»ØÄêÀÊ ¡ï7,300 (ÀÇ¹þ¡¦Æþ¾ì»þÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå)
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨6ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä¡¦6ºÐ°Ê¾åÍÎÁ
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´¤ÆÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢: https://w.pia.jp/t/coldrain-2025/ (ÆüËÜºß½»¤ÎÊý)
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È: https://l-tike.com/coldrain-2025/
¥¤¡¼¥×¥é¥¹: https://eplus.jp/coldrain-2025/
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼õÉÕ (¤Ô¤¢): https://pia.jp/v/coldrain25en/ (for non-Japanese residents)
¡¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
Âçºå 9/28 (Æü) Zeep Osaka Bayside
OPEN 17:00 / START 18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè: ¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó 0570-200-888
Ê¡²¬ 9/30 (²Ð) Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 / START 19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè: ¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ 0570-09-2424
°¦ÃÎ 10/8 (¿å) Zepp Nagoya
OPEN 18:00 / START 19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè: ¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó 052-320-9100
µÜ¾ë 10/11 (ÅÚ) SENDAI GIGS
OPEN 17:00 / START 18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè: GIP¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à https://www.gip-web.co.jp/t/info
ËÌ³¤Æ» 10/17 (¶â) Zepp Sapporo
OPEN 18:00 / START 19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè: SMASH EAST 011-261-5569
Åìµþ 10/24 (¶â) Zepp Haneda
OPEN 18:00 / START 19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè: H.I.P. 03-3475-9999
¼çºÅ¡§³ÆÃÏ¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼
´ë²è¡¦À©ºî¡§INrain / H.I.P. / FAR EAST ENTERTAINMENT
¡ãBLARE FEST. 2026¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)¡¦8Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§¥Ý¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä
½Ð±é¼Ô : coldrain¡Ä.and more coming soon
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
1Æü·ô: \12,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2Æü·ô: \24,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
BLARE FEST. 2026ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://blarefest.com
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó 052-320-9100
´ë²è¡¦À©ºî¡§BLARE FEST 2026. ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡coldrain ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡coldrain ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡coldrain ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡coldrain ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë