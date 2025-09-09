Bimi¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø£Ò¡Ù¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¤¿¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤è¤êÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤é½Ð±é¤Î¥²¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¸ø³«
Bimi¤¬10·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëBlu-ray¡ØBimi Release Party Tour 2025 -£Ò-¡Ù¤è¤ê¡¢Whoopee Bomb¡¢ÄÇÌ¾º´Àé»Ò¡¢Sit¡Êfrom COUNTRY YARD, mokuyouvi¡Ë¡¢YUKI¡Êfrom MADKID¡Ë¡¢Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤¬½Ð±é¤·¤¿¥²¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ËÁê±þ¤·¤¯¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø£Ò¡Ù¤ËµÒ±é¤È¤·¤Æ²Î¾§»²²Ã¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Â·¤¤Æ§¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¸ø±é¡£¼ÂºÝ¤Î´Ñ½°¤ÎÁ°¤Ç¤Ï½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¤Ï¤½¤Î°ìÉô¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥ÖBlu-ray¤Ï¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£Blu-ray¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Î¤Û¤«¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¡ÈBehind the Scene¡ÖBimi Release Party Tour 2025 -£Ò-¡×¡É¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤ËÍ½Ìó¤·¤¿¿Í¤¬ÃêÁªÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Bimi¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÀ¸¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾å±Ç²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Bimi¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥ÈDJ¤òÌ³¤á¤ëDJ dip¤â·Þ¤¨¤¿ÆâÍÆ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏBimiËÜ¿Í¤«¤é¡¢¤ªÎé¤ÎÉÊ¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤ª¸«Á÷¤ê¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÃêÁªÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÎÍ½Ìó¤Ï¤³¤Î¸å23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
º£¸å¤ÎBimi¤Î³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë±Ç²è¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥«¥°¥ä¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖJealous¡×¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¸½ºßÇÛ¿®Í½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£Apple Music/Spotify¤Ë¤Æ¡ÖJealous¡×¤òÇÛ¿®Í½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢Bimi¤Î¸ÂÄêÆ°²è¥³¥á¥ó¥È¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢9·î15Æü¤Ë¡ãLive Galley #06 -Jealous-¡ä¡¢10·î11Æü¤Ë¡ãFM802 MINAMI WHEEL 2025¡ä¡¢10·î12Æü¤Ë¡ãLive Galley #07 -2nd Anniv. side AICHI-¡ä¡¢10·î17Æü¤Ë¡ãLive Galley #08 -2nd Anniv. side TOKYO-¡ä¡¢10·î18Æü¤Ë¡ãCITY GARDEN 2025¡ä¤Î³«ºÅ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
10·î12Æü³«ºÅ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ãBimi Listeners Selection Setlist¡ä¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ÅöÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹³Ú¶Ê¤ò¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç·èÄê¤¹¤ë´ë²è¤ò¼Â»ÜÃæ¡£ÅêÉ¼´ü´Ö¤Ï9·î30Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
Blu-ray¡ØBimi Release Party Tour 2025 -£Ò-¡Ù
2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://kingeshop.jp/shop/g/gNXD-1119/?elr=46544
¡ÚBlu-rayÈÇ¡Û¢¨ELR Store¸ÂÄê
ÉÊÈÖ¡§NXD-1119
¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡§Blu-ray
²Á³Ê¡§¡ï7,000¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï6,364¡Ë
¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦Bimi Release Party Tour 2025 -£Ò- at Spotify O-EASTËÜÊÔ
¡¦ÆÃÅµ±ÇÁü
Behind the Scene¡ÖBimi Release Party Tour 2025 -£Ò-¡×
Í½ÌóÆÃÅµ
Bimi Release Party Tour 2025 -£Ò- at Spotify O-EAST¡ÒBlu-ray¡Ó¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¾·ÂÔ¥¤¥Ù¥ó¥È
¾ÜºÙ¥ê¥ó¥¯¡§https://bimi-official.com/news/965/
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆü»þ
¡2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë1Éô¡§OPEN11:30/START12:00¡¿´°Á´Âà´Û»þ´Ö¡§13:50¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë2Éô¡§OPEN14:30/START15:00¡¿´°Á´Âà´Û»þ´Ö¡§16:50¡ÊÍ½Äê¡Ë
£2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë2Éô¡§OPEN17:30/START18:00¡¿´°Á´Âà´Û»þ´Ö¡§19:50¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
1Éô¡§Release Party Tour 2025 -£Ò- Bimi Best Select Scene À¸¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾å±Ç²ñpart1.
2Éô¡§Release Party Tour 2025 -£Ò- Bimi Best Select Scene À¸¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾å±Ç²ñpart 2.
3Éô¡§Release Party Tour 2025 -£Ò- DJ dip Best Select Scene ¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾å±Ç²ñ
¡Ê¥²¥¹¥È¡§DJ dip¡Ë
¡¦²ñ¾ì
ÅÔÆâË¿½ê¡Ê¢¨ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Î¤ß¡¢²ñ¾ì¤Ï¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¡Ë
¢¨Æþ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡ï500¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»²²ÃÊýË¡
ELR Store¤Ë¤Æ¡¢¡ÖBimi Release Party Tour 2025 -£Ò- at Spotify O-EAST¡×¤ò´ü´ÖÆâ¤Ë¤´Í½Ìó¤ÇÃêÁª¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃêÁªÂÐ¾Ý¾¦ÉÊÍ½Ìó´ü´Ö
2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë21:00 ¡Á 2025Ç¯9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¡¦ÅöÁªÈ¯É½
2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë17»þ°Ê¹ß½ç¼¡¤´°ÆÆâ
Digital Single¡ÖJealous¡×
2025Ç¯9·î14Æü¡ÊÆü¡ËÇÛ¿®
ÇÛ¿®Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://oysy.lnk.to/JealousPR
¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ãBimi Live Galley #06 -Jealous-¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯9·î15Æü¡Ê·î½Ë¡Ë³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦½ÂÃ«Spotify O-WEST
¾ÜºÙURL¡§ https://bimi-official.com/live/885/
¡ãFM802 MINAMI WHEEL¡ä
½Ð±éÆü¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾ÜºÙURL¡§https://minamiwheel.jp/
¡ãBimi Live Galley #07-2nd Anniv. side AICHI- ¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00
²ñ¾ì¡§°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°BOTTOM LINE
¾ÜºÙURL¡§https://bimi-official.com/live/886/
¡ãBimi Listeners Selection Setlist¡ä
URL¡§https://bimi-official.com/news/951/
ÅêÉ¼´ü´Ö¡§8·î11Æü¡Ê·î½Ë¡Ë20:00¡Á9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¡ãBimi Live Galley #08 -2nd Anniv. side TOKYO-¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦½ÂÃ«duo MUSIC EXCHANGE
¾ÜºÙURL¡§https://bimi-official.com/live/887/
¡ãCITY GARDEN 2025¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î18Æü¡Ê¶â¡Ë³«¾ì 13:00 / ³«±é 14:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦Ë½§PIT
¾ÜºÙURL¡§https://www.citygarden.info/
