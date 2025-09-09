ガバッと着るだけ！【しまむら】40・50代の時短オシャレに♡「優秀ワンピ」

毎日忙しくてコーデを考える時間がない……。そんなミドル世代には、ガバッと着るだけでオシャレ & 楽ちんが叶いそうなワンピースがぴったりかも。今回は、大人プチプラコーデを提案しているインフルエンサーの@naco_roomsさんが【しまむら】で購入したワンピースに注目しました。ゆるっと快適に着られそうなワンピースは、残暑が厳しい今の時期に大活躍の予感。

涼しげなネイビーのボーダー柄で大人っぽく

【しまむら】「SRパネルBDOP」\1,639（税込）

ボーダー柄のTシャツと無地のスカートがドッキングされたワンピース。涼しげで知的な印象を与えるネイビー色が、カジュアルながらも大人っぽい雰囲気を漂わせます。1枚でサマ見えが狙えるドッキングワンピは、忙しいミドル世代の救世主になってくれるはず。@naco_roomsさんによると「綿素材のトップス部分は涼しくて残暑な秋にも着用できそう」とのことで、まだ暑い今の時期も快適に着られそう。

抜け感たっぷりに着こなせるゆったりシルエット

【しまむら】「ヘビロテフレンチOP」\990（税込・セール価格）

たっぷりと生地を使ったオーバーサイズシルエットのワンピース。ボディラインを拾いにくく、まだ暑さが厳しい今の時期もストレスフリーに過ごせるかも。カジュアルな風合いながら、上品なフレンチスリーブが女性らしいワンポイントに。1枚でサマになるのはもちろん、カーディガンやシャツとのレイヤードスタイルも楽しめます。ニュアンス感のある涼しげなグレーも、大人の垢抜けに一役買ってくれそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@naco_rooms様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M