¡ÚÃæÆü¡Ûº£µ¨½éÅÐÈÄ¤Î¾¾ÌÚÊ¿Í¥ÂÀ¤¬£³²ó¤Þ¤Ç£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤âÅÓÃæ¸òÂå¡¡£´²ó¤ËÂåÂÇÁ÷¤é¤ì¤ë
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡½ÃæÆü¡Ê£¹Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡ÃæÆü¤Î¾¾ÌÚÊ¿Í¥ÂÀÅê¼ê¤¬º£µ¨½é¤á¤ÆÀèÈ¯¤·¡¢£³²ó¤ò£³£³µå¡¢£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡££´²ó£±»à¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢£±£´£°¥¥í¸åÈ¾¤ÎÄ¾µå¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢´ËµÞ¤¢¤ëÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¤³¤Î°ìÀï¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£¥ê¥º¥à¤¬¤Ê¤¤¡¢¤À¤é¤±¤¿»î¹ç¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿±¦ÏÓ¡££´ÈÖ¡¦Â¼¾å¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÉõ¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢»°ÎÝ¤òÆ§¤Þ¤»¤Ê¤¤¹¥Åê¤Ç¹¶·â¤ËÎ®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¾¡¤Æ¤Ð¡¢ºòÇ¯£¹·î£²£³Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë°ÊÍè¤ÎÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£