9月9日は「救急の日」です。命の現場に駆けつける際、必要不可欠な救急車ですが、「〇〇号」といった「名前」が書かれた車体を目にしたことはありませんか。この「名前」は、救急車を寄贈した企業や人が付けています。福岡市消防局が所有する43台の救急車のうち、7割以上にあたる32台が個人や企業から贈られたものです。

救急車1台あたりの費用は4000万円から4500万円です。決して安い贈り物ではありません。FBSは、福岡市消防局に救急車を贈った夫婦を取材しました。1台の救急車に、どんな思いが込められているのでしょうか。

福岡市城南区に住む田口博美さんと須美子さん夫婦です。2人は8月、福岡市消防局に1台の救急車を贈りました。



■田口博美さん（65）

「こちらが今回寄贈させてもらった彩香2号です。」



車体に刻まれた「彩香2号」の文字。

■田口さん

「3年前に娘が病気で亡くなって、娘の名前なり何か残せるものがないかなと。」



明るい性格で、動物が好きだったという娘の彩香さん。3年前、がんのため、33歳の若さでこの世を去りました。娘の生きた証を形にしたい。それが多くの人を救うことにつながれば。そんな思いから、救急車の寄贈を決めました。



■田口さん

「娘の名前も残せて、地域医療、広く市民の人のためになるものということで今回、救急車を寄贈する思いに至ったところです。」

彩香さんの命日に合わせ、救急車は8月24日に福岡市消防局に贈られました。なぜ、彩香「2号」と名付けたのでしょうか。



■田口さん

「キャンピングカーに、彩香をもじってAYA ONEとロゴをつけて乗っているので、寄贈した救急車は、彩香2号に。」

亡き娘との思い出を宿す「AYA ONE」と、命を救うために走る「彩香2号」。それぞれに託した役割です。



■田口須美子さん（66）

「寄贈式が終わってからも、消防署をのぞきながら娘の存在を確認して、働いているな、仕事しているな、休んでいるなと思いながら見ています。」

一人でも多くの命を救うために、救急車を呼ぶ側にも適切な判断が求められます。救急車を呼ぶべきか迷った時には「＃7119」に電話してください。24時間体制で、看護師からのアドバイスを受けられます。