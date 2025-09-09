夏だけじゃなくて秋も冬も履きたい！ ビルケンシュトックの名作「Boston」のネイビーカラーはまさに大人向け

今年の残暑も長引きそうで、まだまだ暑い秋口も足元を開放してくれるサンダルが活躍間違いなし。そんな今にぴったりなアイテムがURBAN RESEARCH DOORS（アーバンリサーチドアーズ）別注のBIRKENSTOCK（ビルケンシュトック）「Exclusive Boston（Regular）」（2万4200円）です。

BIRKENSTOCKの定番クロッグ「Boston」をベースに限定カラーのNEW NAVYをまとった落ち着いた大人の1足です。

「Boston」はBIRKENSTOCKのラインナップの中でも最も愛される定番モデルのひとつ。アッパー上のベルトでフィット感を調整でき、履き心地の良さと幅広い装いにマッチするデザインが魅力です。

コルクとラテックスを用いたフットベッドがソフトで快適な履き心地を実現。素足での使用はもちろん靴下と組み合わせても楽しめ、暑い季節だけではなく1年を通して履けます。

スペシャルカラーのNEW NAVYはベロアレザーに柔らかく上品な印象の深めのネイビー。落ち着いた色合いできれいめコーデにもスポーティなコーデにもマッチする男女問わず履き回せる万能な1足となっています。

▲「Regular fit」

フィット感の異なる「Regular fit」と「Narrow fit」の2タイプをラインナップし、「Regular fit」がMENSサイズ、「Narrow fit」はMENSサイズとWOMENSサイズを用意しています。

▲「Narrow fit」

URBAN RESEARCH DOORS各店とURBAN RESEARCH Storeでの9月12日の発売に先駆け、現在URBAN RESEARCHオンラインストアにて数量限定で予約受付中です。

>> URBAN RESEARCH

＜文／&GP＞

