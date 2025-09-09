¡Ú ¶¶¹¬É×¤µ¤ó¡¦ÄÌÌë ¡Û¡¡¸æ»°²È¡¦½®ÌÚ°ìÉ×¤µ¤ó¡¡¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¡×¡Ö²Î¤òÃúÇ«¤Ë²Î¤¦¡×¤³¤È¤ò¡Ö¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿Êý¡×
£¹·î£´Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢²Î¼ê¡¦¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤¬¡¢ËÜÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌÌë¤Ë»²Îó¤·¤¿½®ÌÚ°ìÉ×¤µ¤ó¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö¸æ»°²È¡×¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¶¶¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢¤½¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¶¶¹¬É×¤µ¤ó¡¦ÄÌÌë ¡Û¡¡¸æ»°²È¡¦½®ÌÚ°ìÉ×¤µ¤ó¡¡¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¡×¡Ö²Î¤òÃúÇ«¤Ë²Î¤¦¡×¤³¤È¤ò¡Ö¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿Êý¡×
½®ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¶¶¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÂ¾õ¤Î¤³¤È¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸«¤¿»þ¤Ë¡ÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸æ»°²È¡Ê¶¶¹¬É×¤µ¤ó¡¢À¾¶¿µ±É§¤µ¤ó¡¢½®ÌÚ°ìÉ×¤µ¤ó¡Ë¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö3¿Í¤½¤ì¤¾¤ìË»¤·¤¹¤®¤Æ¡¢Ç¯¤Ë2¡Á3²ó¤·¤«´é¤Ï¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö»¨»ï¤Î´ë²è¤ä¡¢Âç³¢Æü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç²ñ¤¦¤È¤«¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç²ñ¤¦ÄøÅÙ¤Ç¡¢¡Ö»äÀ¸³è¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤´¶¤¸¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½®ÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¶¤µ¤ó¤È¤Î°õ¾Ý¿¼¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ë»Å»ö¾ì¤Ç»õ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤«¤éËÜÈÖ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤Ë2²ó¤°¤é¤¤»õ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¤½¤ÎÃúÇ«¤Ê»ÑÀª¤ËÅö»þ¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿½®ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¶¶¤µ¤ó¤Î²Î¾§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸ÄÀ°î¤ì¤ë¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÀ¼¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö²Î¤òÃúÇ«¤Ë²Î¤¦¡×¤³¤È¤ò¡Ö¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿Êý¡×¤À¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¶¶¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö°úÂà²ñ¸«¤ò¤Ê¤µ¤ë2Ç¯¤°¤é¤¤Á°¡×¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÆÍÁ³¤Î°úÂàÉ½ÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶¶¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢½®ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²¿¤Ë¤â¡Ä¤Ï¤¤¡£¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤ó¡£¡×¡ÖËÍ¤Ï¤½¤Î²º¤ä¤«¤Ê´é¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡Ä¤¦¤ó¡Ä¤´¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤·¤¿¤â¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡Ä¤À¤«¤é²¿¤â¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¡¢´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â¹»ºß³ØÃæ¤Ë¥Ó¥¯¥¿¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢1960Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ35Ç¯¡Ë¡ÖÄ¬Íè³Þ¡×¡Ê¤¤¤¿¤³¤¬¤µ¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¡¢Æ±¶Ê¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤ËÈ¼¤¤ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ë¿·¿Í¾Þ¤¬¿·Àß¤µ¤ì¡¢½é¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±Ç¯¡¢NHK¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°Ê¹ß17²óÏ¢Â³½Ð¾ì¡£1962Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ37Ç¯¡ËµÈ±Ê¾®É´¹ç¤µ¤ó¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ´¤ò¡×¡¢1966Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ41Ç¯¡Ë¡ÖÌ¸É¹¡×¤ÇÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ò2ÅÙ¼õ¾Þ¡£½®ÌÚ°ìÉ×¡¢À¾¶¿µ±É§¤È¤È¤â¤Ë¡È¸æ»°²È¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯5·î3Æü¤Ë¤Ï²Î¼ê³èÆ°¤«¤é¤Î°úÂà¤òÀë¸À¡£¤·¤«¤·¥Õ¥¡¥ó¤ä¹Ö±é²ñ¤«¤é¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢Íâ2024Ç¯4·î¤Ë°úÂà¤òÅ±²ó¤·¤Æ³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶¶¤µ¤ó¤Î²Î¤ò²Î¤¤·Ñ¤°²Î¼ê¤ÎÊç½¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¡ÖÆóÂåÌÜ ¶¶¹¬É× yH2¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²Î¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÀä¤ä¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¶¶¤µ¤ó¤Î¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤ËÌ´¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ñ¸«¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¿ÇÃÇ½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë·ÚÅÙ¤Î¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï±¦Æ¬ÄºÍÕÇ¾¹¼ºÉ¤òÊ»È¯¡£µîÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¡¢ÃæÄøÅÙ¤Î¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
