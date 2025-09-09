»Ë¾å½é Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬°ì»þ4Ëü400±ßÄ¶ ½ªÃÍ¤Ï4Ëü3459±ß
¡¡9Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë°ì»þ¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ4Ëü4000±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¹ñºÄ¤ÎÁýÈ¯¤ä¶âÍø¾å¾º¡É¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é³ô¹âÄ¹¤¯Â³¤«¤Ê¤¤
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÍø±×¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ëÆ°¤¤Ê¤É¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢8Æü¤è¤ê184±ß°Â¤¤4Ëü3459±ß¤Ç¼è¤ê°ú¤¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡9Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢8·î19Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ4Ëü3876±ß¤òÁá¡¹¤Ë¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ4Ëü4000±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢¾å¤²Éý¤Ï¡¢°ì»þ500±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ô¹â¤ä¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼¡´üÀ¯¸¢¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤Ê¤É¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀáÌÜ¤ÎÃ£À®´¶¤«¤éÍø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÃÍ¤ò²¼¤²¡¢½ªÃÍ¤Ï8Æü¤è¤ê184±ß°Â¤¤4Ëü3459±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍø²¼¤²¸«¹þ¤ß¤¬°ìÃÊ¤È¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢±ß¹â¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¹ñºÄ¤ÎÁýÈ¯¤ä¶âÍø¾å¾º¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é³ô¹â¤ÏÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë