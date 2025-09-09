µð¿Í¥Ù¥ó¥Á¤Þ¤¿¤â¥Ò¥ä¥ê¡¡´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤¬±¦¼ê¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤óÀä
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê28¡Ë¤¬Áê¼êÂÇ¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦¼ê¤Ë¼õ¤±¤Æ¤â¤óÀä¡£µð¿Í¥Ù¥ó¥Á¤¬¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡6¡½3¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¤À¡£2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¡£ÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¸Í¶¿¤¬7ÈÖ¡¦µÆÃÓ¤ËÂÐ¤·¤ÆÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£µÆÃÓ¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤·¤¿ÂÇµå¤¬¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡£´ßÅÄ¤Î¸Ô´Ö¤òÈ´¤±¡¢±¦¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ¤ÏÄË¤ß¤Ë¤â¤óÀä¡£¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¼Â¾¾¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤½¤Î¾ì¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ç¼£ÎÅ¡£¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç¤ÏÂç¾ëÂî¤¬½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¹²¤¿¤À¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ç¤Ï¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê32¡Ë¤¬8·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNAÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Î6²ó¼éÈ÷Ãæ¤ËËÜÎÝ¤Ç¤Î¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¿Áö¼Ô¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢±¦¼ê¤òÉé½ý¡£¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Íâ24Æü¤Ë±¦Ãæ»ØÃæ¼ê¹üÆ¬¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ÆÍâ25Æü¤ËËõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£