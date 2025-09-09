ÊÛ¸î»Î²ñ¡¢Âè»°¼ÔÄ´ºº¤òÍ×µá¡¡º´²ì¡¢DNA·¿´ÕÄêÉÔÀµ
¡¡º´²ì¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤Ï9Æü¡¢¸©·Ù²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ½ê¡Ê²ÊÁÜ¸¦¡Ë¿¦°÷¤Ë¤è¤ëDNA·¿´ÕÄê¤ÎÉÔÀµ¤ò¼õ¤±¡¢¸©·Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤ò¶¯¤¯µá¤á¤ë¡£·º»ö»ÊË¡¤Îº¬´´¤ò¶¼¤«¤¹¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤«¤Ä¿¼¹ï¤ÊÈÈºá¤À¡×¤È¤¹¤ë²ñÄ¹À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Î¾ÜºÙ¤ÈºÆ´ÕÄê¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò³«¼¨¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¸ýÁï°ìÏº²ñÄ¹¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢º´²ìÃÏ¸¡¤¬¡Ö¸øÈ½¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤Î¾ÜºÙ¤â¸øÉ½¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¡£¡Ö¿ÈÆâ¤À¤±¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÉÔ¾Í»ö¤Ë¤Õ¤¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆ¿³¸øÈ½¤Ç¸¡¾Ú¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£