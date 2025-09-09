¡Ú ²®ÌîÍ³²Â ¡ÛÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¡Ö½Ð»º¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë´ñÀ×¤ÎÏ¢Â³¡×É×¤Ë¤âÂç´¶¼Õ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¤§¡ª¡×
¸µNGT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²®ÌîÍ³²Â¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²®Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢Ìµ»ö¤ËÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö½Ð»º¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë´ñÀ×¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö»ºÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤ËÁ´¤Æ¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¡¢½é¤á¤ÆÊú¤¤·¤á¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÄË¤ß¤â²¿¤â¤«¤âËº¤ì¤ë¤Û¤É¤Î´î¤Ó¤Ç¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¡¦°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¦¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÄÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ÇÈè¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢ËèÆü·ç¤«¤µ¤ººÇ¸å¤Î»þ´Ö¤Þ¤ÇÌÌ²ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿É×¡×¡Ö¥ß¥ë¥¯¤ä¥ª¥à¥ÄÂØ¤¨¡¢Êú¤Ã¤³¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë´èÄ¥¤ê¡¢»ä¤Î¥±¥¢¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¤§¡ª¡ª¡×¤È¡¢Âç´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²®Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂè°ì»Ò¤Ë´ó¤êÅº¤¦¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¤È¤·¤Æ¶¯¤¯À®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
