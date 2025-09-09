元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーとして活動している渡邊渚（28）が、ロック調の衣装でポーズを決める最新ショットを披露した。

【映像】渡邊渚の美ボディ際立つ水着姿＆ロック調の衣装でポーズを決める姿

渡邊は2024年8月末にフジテレビを退社し、この年の10月1日、InstagramでPTSD（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表していた。2025年6月25日には1st写真集『水平線』を発売。Instagramでは、美ボディーが際立つ水着姿でのメイキング動画も公開していた。

ロック調の衣装でポーズを決める最新ショット

2025年9月8日の更新では、「爪を見せたかったのと、衣装がちょっとロックだったので、慣れないポーズをしてみました 爪はマニキュアで、撮影のたびに塗ってます。料理もするし、爪が長いのが耐えられないタイプなので、マニキュア派。メイクさんがもってきてくださるマニキュアの中から、その日の衣装に合わせて自分で塗ります」と、爪へのこだわりを明かし、ロックポーズを決める最新ショットを披露している。（『ABEMA NEWS』より）