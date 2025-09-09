µð¿Í¡¦´ßÅÄ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¡¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿ÂÇµå¤¬¸Ô´Ö¤ò¤¹¤êÈ´¤±¡¢¤ª¿¬¤Î¸å¤í¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤¿±¦¼ê¤òÄ¾·â¡¡ÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤Ë´é¤·¤«¤á¤ë
¡¡¡Öµð¿Í¡Ý¹Åç¡×¡Ê£¹Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦´ßÅÄ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¡£»°²ó£²»à¤ÇµÆÃÓ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ´ßÅÄ¤Î¸Ô´Ö¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤¿¡£´ßÅÄ¤Ï±¦¼ê¤ò¤ª¿¬¤Î¸å¤í¤Ë±£¤¹ÄêÀÐÄÌ¤ê¤Î»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸Ô´Ö¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤¿¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ±¦¼ê¤òÄ¾·â¡£ÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤ÈÄË¤ß¤Ë±¦¼ê¤ò²¿ÅÙ¤â¿¶¤ê¡¢¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ÏÊá¼ê½Ð¿È¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤¬´ßÅÄ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÊáµå»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢±¦¼ê¤ÎÃÖ¤¾ì¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ¤Ï¿ôÊ¬´Ö¤Î¼£ÎÅ¤Î¸å¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï·ãÎå¤ÎÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£