世界陸上の女子１００ｍハードル日本代表の田中佑美選手（２６）が９日、ＴＢＳ「Ｎスタ」にＶＴＲで出演。人生初の食レポに挑戦した。

立命館大学の陸上部で同期である高柳光希アナウンサー（２７）の取材に応じ、食レポロケも行った。サラサラのロングヘアを下ろした姿で、「ちょっと癖がある猫っ毛」（４月のＳＮＳ）がゆるふわ巻き髪になっており、競技中とは印象がガラリ。

自分で選んだパンを食べると、「う〜ん♥」とカメラ目線でにっこり。「とってもおいしいです。外カリッ中フワで。あとこれ昆布ですか？和洋折衷といいますか、うまみが出てよりおいしさが引き立っていると感じました」と完璧な食レポで、高柳アナが「１００点以外つけられないです」と答えると、「やったぁ〜♥」と笑顔がはじけた。

慎重派だという田中。世陸に向けては「できれば自分の殻を破りたい。できるだけ攻めたレースをしたい」と決意を語った。

１７２ｃｍ。女性誌でモデルを務めるなど、注目のアスリート。視聴者からは「モデルさんが食レポやってるみたい」「田中選手、めっちゃ可愛いな」「杉咲花に似てる」「かわいいなー」などの声がＳＮＳ上にあがっていた。