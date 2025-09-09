VT COSMETICS¡¢¿Íµ¤¤Î¥ê¡¼¥É¥ëS¤¬¡È¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡É¤ÇÅÐ¾ì¡ª
VT COSMETICS¡×¤¬¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ø¥ê¡¼¥É¥ëS ¥ß¥Ë¥é¥¤¥ó¡Ù¤òÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ø¥ß¥Ë¥ì¥Ã¥É¥ê¡¼¥É¥ëS¡Ù¤âÆ±Æü¤ËÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥ê¡¼¥É¥ëS¤È¤Ï¡©
VT¤ÎÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥ê¡¼¥É¥ëS¡×¤Ï¡¢Å·Á³Í³Íè¤ÎÈùºÙ¤ÊÈþÍÆ¿Ë¢¨1¤ò±þÍÑ¤·¤¿¡ÈÅÉ¤ëÈþÍÆ¿Ë¢¨1¥±¥¢¡É¡£
¥ê¡¼¥É¥ë S 100 ËèÆüÅÉ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÁÇÈ©¤Ø¡£ËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÇÈ©É½ÌÌ¤ÎÉÔÍ×¤Ê³Ñ¼Á¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢¥¥áºÙ¤«¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈþÈ©¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥ê¡¼¥É¥ë S 300 È©¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¡¢¥¥áºÙ¤ä¤«¤ÊÈþÈ©¤Ø¡£¥¨¥¹¥Æµé¤Î½¸Ãæ¥±¥¢¤ò¤ª¤¦¤Á¤Ç¡£¥¥á¤òÀ°¤¨¡¢ÈþÍÆÀ®Ê¬¤¬³ÑÁØ¤ØÆÏ¤¯¤³¤È¤ò½õ¤±¡¢ÁÇÈ©ÎÏ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£
¥ê¡¼¥É¥ë S 700 ¶¯ÎÏ¢¨2¤Ê»É·ã¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡ª¶Ë¾å¥±¥¢¢¨2¤ÇÍýÁÛ¤ÎÈþÈ©¤Ø¡£Çº¤ß¤Î¤â¤È¤Ë½¸ÃæÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£¶¯ÎÏ¤Ê»É·ã¤Ç³ÑÁØ¤òÀ°¤¨¡¢Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¥±¥¢¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊÈþÈ©¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥ß¥Ë¥ì¥Ã¥É¥ê¡¼¥É¥ëS 100 ¥É¥é¥´¥ó¥Ö¥é¥Ã¥É¢¨3¤òÇÛ¹ç¤·¡¢·ò¤ä¤«¤Ç¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÈ©¤ØÆ³¤¯¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡£Ç»Ì©¤Ê¥ì¥Ã¥É¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¡¢¥Ä¥ä¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢¨1 ¥·¥ê¥«(¥¹¥¯¥é¥Ö)¢¨2 VT½¾ÍèÉÊÈæ¢¨3 ¥¯¥í¥È¥ó¥ì¥¯¥ì¥ê¼ù»é(À°È©)
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
VT COSMETICS
¥ê¡¼¥É¥ëS 100¡Ê10mL¡¿ÀÇ¹þ869±ß¡Ë¥ê¡¼¥É¥ëS 300¡Ê10mL¡¿ÀÇ¹þ1,089±ß¡Ë¥ê¡¼¥É¥ëS 700¡Ê10mL¡¿ÀÇ¹þ2,189±ß¡Ë
¥ß¥Ë¥ì¥Ã¥É¥ê¡¼¥É¥ëS 100¡Ê10mL¡¿ÀÇ¹þ979±ß¡Ë ¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¸ÂÄê