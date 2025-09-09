8·î¤ÎÂç±«ºÒ³²¤ÎÉüµìÈñÍÑ¤Ê¤É ¸©¤¬Áí³Û41²¯±ßÍ¾¤ê¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò¸©µÄ²ñ¤Î9·îÄêÎã²ñ¤ËÄó½Ð¤Ø
¸©¤Ï¡¢8·î¤ÎÂç±«ºÒ³²¤ÎÉüµìÈñÍÑ¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÁí³Û41²¯±ßÍ¾¤ê¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò¸©µÄ²ñ¤Î9·îÄêÎã²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
9Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿µÄ²ñ±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï¡¢8·î¤ÎÂç±«¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÉüµì»ö¶È¤Ê¤É¤Ë39²¯7200Ëü±ß¡£
¼òÊÆ¤Î¹âÆÊ¬¤Î°ìÉô¤ò¼òÂ¤²ñ¼Ò¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤Ë1²¯2100Ëü±ß¡£
JRÈþÇªÀþ¤òBRT¡á¥Ð¥¹¹âÂ®Í¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦Ë¡Äê¶¨µÄ²ñ¤ÎÀßÃÖÈñ¤Ê¤É¤Ë1200Ëü±ß¡£
¹ç·×41²¯8400Ëü±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò9·î16Æü¤Ë³«²ñ¤¹¤ë¸©µÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
9·îÄêÎã²ñ¤Ï22Æü¤ËÂåÉ½¼ÁÌä¡¢24Æü¤«¤é°ìÈÌ¼ÁÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢10·î6Æü¤Þ¤Ç¤Î21Æü´Ö¡¢³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£