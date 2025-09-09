『マーダーズ・イン・ビルディング』シーズン5、セレーナ・ゴメスら主演3人の日本独占インタビューが到着

エミー賞常連の大人気ミステリー・コメディドラマシリーズ『マーダーズ・イン・ビルディング』シーズン5が、本日9月9日（火）よりDisney+（ディズニープラス）のスターにて、字幕版＆日本語吹替版を同時独占配信。この度、主演を務めるスティーブ・マーティン、マーティン・ショート、セレーナ・ゴメスによる最新インタビューと場面写真が一挙解禁となった。

『マーダーズ・イン・ビルディング』シーズン5概要

本作は、ニューヨークの高級マンション「アルコニア」に暮らす、“実録犯罪番組マニア”のチャールズ（スティーブ・マーティン）、オリバー（マーティン・ショート）、メイベル（セレーナ・ゴメス）の3人が、マンション内で次々に起こる殺人事件の謎に挑む、ミステリー×コメディの傑作。

TVドラマ界のアカデミー賞と謳われるエミー賞ではこれまで（過去3シーズン）に49ノミネート（うち7受賞）を果たしており、9月15日（日本時間）に開催される第77回エミー賞では、作品賞、主演男優賞（マーティン・ショート）を含む7部門にノミネートされている。

最新シーズンとなるシーズン5にて、チャールズ、オリバー、メイベルの3人は、アルコニアの良きドアマンだったレスター（テディ・コルカ）の不可解な死の真相を追うべく、ニューヨークの裏社会へと足を踏み入れることに。さらに、メリル・ストリープやレネー・ゼルウィガー、クリストフ・ヴァルツ、ティア・レオーニと豪華キャストが集結し、物語をいっそう盛り上げる。

シーズン5配信を記念して日本独占インタビューが到着

シーズン5の配信開始を記念して、先月アメリカで実施された最新インタビューが到着！ スティーブ・マーティン、マーティン・ショート、セレーナ・ゴメスら主演の3人が、シーズン5の見どころや今後の展開についてたっぷりと語っているほか、共演者同士のエピソードも明かしている。彼らの息の合ったやり取りや、和気あいあいとした関係性が垣間見える、ファン必見のスペシャルインタビューをとくとご覧あれ！

Q. シーズン5の見どころをズバリ“一言”で表してください。

スティーブ・マーティン（以下スティーブ）：（見どころは）スティーブ・マーティン！

マーティン・ショート（以下マーティン）：一言ですよ？

マーティン：シーズン全体を一言で言うと「FAB（最高!素晴らしい！）」ですね。

スティーブ：私は「FUN（楽しい！面白い！）」ですね。（番組は）ちょっと楽しいやり方で展開していくんです。脚本の面では、番組で普段はやらないようなことがたくさんあります。いつもと同じばかりだと面白くないですよね。

セレーナ・ゴメス（以下セレーナ）：スティーブが曖昧な答えをしちゃってごめんなさいね。私は、「チャーミング！（素敵、魅力的）」ですね。本当に素晴らしい共演者やゲストたちがいて、私たちはとても興奮させられました。

マーティン：「最高」の方が「楽しい」よりエッジが効いています。

スティーブ：「最高（FAB）」…。洗剤（のブランド名）みたいに聞こえますね。

セレーナ：（二人の言い合いを止めて）次の質問をお願いします！

〈一同笑〉

Q. 本シリーズは毎シーズン、カーラ・デルヴィーニュやメリル・ストリープ、ポール・ラッドといった大物ゲストが出演し、話題を呼んでいますね。皆さんにとって特に印象に残った有名ゲストは誰でしょうか？

セレーナ：全員だと思います。

スティーブ：難しいですね。（一人選ぶとするなら）私はクリストフ・ヴァルツですね。彼のコミカルな演技にはとても感心しました（笑）

マーティン：あなたたちは二人で部屋を借りたらどうですか？（笑）（仲が良い人同士に対して使われるジョーク）だって、私は毎回この質問を聞かれる度に誰を挙げたら良いか分からないのに、（スティーブは）「クリストフ・ヴァルツ！」って答えますよね。

スティーブ：私はクリストフ・ヴァルツの演技が大好きです。実際に会ってみると面白い人ですし、とても知的で思慮深いです。

マーティン：（スティーブに皮肉を込めて）そういった感情を彼も持っていたら良いですね。

〈一同笑〉

マーティン：私はメリル・ストリープですね。

スティーブ：もちろん、この質問に答えるならメリル・ストリープはすぐに思いつきますよ。ただメリルはありきたりな答えですね。

セレーナ：私はみんな良かったです。

〈一同笑〉

Q. メリル演じるロレッタと言えば、シーズン4でマーティン演じるオリバーと結婚しましたね。視聴者は今シーズンも彼らの物語が続くと期待していいのでしょうか？

マーティン：その答えは、「イエス」です。メリルは今シーズン、いくつかのエピソードに出演しています。

スティーブ：彼らは、自分たちの関係の改善に取り組んでいます。彼らは慌ただしいロマンスを経て結婚しましたからね。彼女は今ニュージーランドで働いています。そして、結婚した今、お互いの新たな側面を発見しているんです。彼らはそのことをもっと前に解決できたのですが。（セレーナに向かって）それはあなたへのアドバイスですね。

Q. チャールズとオリバー、そして年下のメイベルの年齢差が、この番組の中で楽しい関係性を生み出していますね。最近、プライベートで年齢差を感じたエピソードはありますか？

スティーブ：私は毎日セレーナのところに行って、「これをインスタグラムに投稿するとしたら、この音をどうやってつけたらいい？」って相談するんです。

セレーナ：それはありますね。そういったことを手助けしています。

マーティン：我々には大きな年齢差があるんです。実際、昼食で私はセレーナを手助けするんです。ドリンクのボトルを飲み干して、彼女に大きなゲップをさせるんです。（乳児にゲップさせるように）

〈一同笑〉

セレーナ：彼らには若い面と年相応な面があるんです。（とはいえ）2人とも大好きです。

Q. 日本の視聴者の皆さんにメッセージをいただけますか？

マーティン：まず最初に、ありがとうございます！

セレーナ：ありがとうございます。

スティーブ：30年前に『花嫁のパパ2』のPRで東京に行ったことがあるんです。本当に素晴らしい時間を過ごしました。東京が大好きです。

セレーナ：東京は美しいです。

マーティン：正直言って、こういう番組をやっていると最初のシーズンで、皆さんに気に入ってもらえることを期待して、うまくいくことを願うんです。私たちが日本で人気だと考えることは、自分に想像できる夢を超えたものなんですよ。本当に光栄です。

『マーダーズ・イン・ビルディング』シーズン5は、9月9日（火）より初回3話一挙配信。以後、毎週火曜日1話ずつ配信。（海外ドラマNAVI）

