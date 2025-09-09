¡íµßµÞ°åÎÅ¤Î¹×¸¥¡í¤ËÉ½¾´¡¡¹Åç
µÙÆü¤äÌë´Ö¤ÎµßµÞÂÎÀ©¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤ÉµßµÞ°åÎÅ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤¬¹Åç¸©¤«¤éÉ½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖµßµÞ°åÎÅ¸ùÏ«¼ÔÃÎ»öÉ½¾´¡×¤ÏÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÎµßµÞÈÂÁ÷¤ä¼õ¤±Æþ¤ìÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÃÄÂÎ¤ä¸Ä¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤È¤·¤Ï°åÎÅË¡¿Í¤Î¸¶ÅÄÉÂ±¡¤ÈÌîÂ¼ÉÂ±¡¡£
¸Ä¿Í¤«¤é¤ÏÅÄ¸¶Ä¾¼ù¤µ¤ó¤é3¿Í¤Î°å»Õ¤¬Áª¤Ð¤ì»³º¬ÉûÃÎ»ö¤«¤éÉ½¾´¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¶ÅÄÉÂ±¡ ¡¡»³²¼ÏÂ¿Ã ±¡Ä¹
¡ÖÀìÌçÊ¬Ìî¤ò¤³¤¨¤Æ°å»Õ¤ÎÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬
¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò¿Ç¤ë°å»Õ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤âÂç»ö¡×
¸©¤Ç¤Ï¡¢µßµÞ°åÎÅ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÄÂÎ¤ä¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤·µßµÞ°åÎÅ½µ´Ö¤¢¤ï¤»¤ÆËèÇ¯É½¾´¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯9·î9ÆüÊüÁ÷¡Û