¼¡¤Î¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤ò8Æü¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿Í¶áâÃÃÎ»Ò¸©µÄ²ñµÄ°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤¬2Ç¯´Ö¤ÎÅÞ¤ÎÌò¿¦Ää»ß¤Ê¤É¤È¤¹¤ë½èÊ¬¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Ï9Æü¡¢ÅÞµª°Ñ°÷²ñ¤ò³«ºÅ¡£
·ë²Ì¤ÏÈó¸øÉ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Í¶á¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·ÅÞ¤ÎÌò¿¦Ää»ß2Ç¯¡¢µÄ²ñ¤ÎÌò¿¦¤Î¼Ç¤´«¹ð¤È¤¹¤ë½èÊ¬¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Í¶á¤µ¤ó¤Ï5·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¸©µÄ²ñ´Ä¶Ê¡»ã°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤ò¼Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅÞ¸©Ï¢¤Ë¤Ï²¿¤ÎÄÌ¹ð¤â¤Ê¤¯Î©¸õÊäÉ½ÌÀ¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤é¤«¤Î½èÊ¬¤¬É¬Í×¤È¡¢ÅÞµª°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£ÃÎ»ö¤ÎÀ¯ºö¤Î¤É¤³¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÊÍ¶á»á¤Ï¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢»äÃ£¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¼Ö¤ÎÎ¾ÎØ¤È¤·¤Æ¸©À¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¡×
Í¶á¤µ¤ó¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÎ»öÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤äµ¼Ô²ñ¸«¤Î³«ºÅ¤Ï¡Ö¸©Ï¢´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤ÀÃ¯¤â¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÎ»öÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊäÉ½ÌÀ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½èÊ¬¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£°ìÈÌ¼Ò²ñ¤È¼«Ì±ÅÞ¤Î¥ëー¥ë¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î¤Î¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ë¤Ï¸½¿¦¤ÎÂ¼²¬»ÌÀ¯¤µ¤ó¤â4Áª¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢30Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÊÝ¼éÊ¬ÎöÁªµó¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£