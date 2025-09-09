「従来のカットマンとは明らかに違う」橋本帆乃香、WTTアルマトイで2冠達成　中国勢、決勝敗退に「手も足も出なくなっている」

中国メディアは橋本のスタイルを攻守一体と評した(C)Getty Images

9月7日までカザフスタンで行われていた、卓球のWTTコンテンダーアルマトイで日本の橋本帆乃香が女子シングルス、ダブルスで優勝を飾った。出場選手の顔触れは各国のランキング中位や若手有望株らが揃い鎬を削った今大会において、日本が誇るカットマンが堂々たる存在感を示した。

【動画】「なんていう勝ち方だ」 橋本帆乃香が王芸迪を撃破！ カットマンの真骨頂を見せつけたラリーシーンを見る

これまでの大会で中国の強豪選手からも白星を上げてきた橋本は、今大会もその強さを発揮。5試合を戦ったシングルスでは2回戦を除いて、4試合で中国勢から勝利を収めた。決勝では中国期待の若手、覃予萱を相手に4-0とストレートで圧勝。また、佐藤瞳と組み勝ち上がったダブルスでも、準決勝、決勝で中国ペアを下し、今大会での2冠を達成している。

現代卓球界において、異色とも言えるプレースタイルで実績を積み上げている橋本。それ故、国際舞台における活躍は一際眩い輝きを放つこととなり、世界中からの関心も高まり続けている。

また中国国内からは、すでに橋本を“天敵”として意識を強め反応も聞こえてきている。ポータルサイト『捜狐』が9月8日、アルマトイでの橋本の試合結果を振り返るトピックを掲載。中国の中堅選手を連続で倒し頂点を掴んだそのパフォーマンスをクローズアップしている。