¥¤¥ª¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢Ä¹Ìî¸©¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¿Üºä¡×Æâ¤Ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¿Üºä¡×¤ò³«¶È
Á´¹ñ¤Ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¡×97·à¾ì¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ª¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¹Ã¿®ÃÏÊý¡ÊÄ¹Ìî¸©¡¢»³Íü¸©¡Ë½é¡ÊÈ¯É½»þÅÀ¡¢Æ±¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤È¤Ê¤ëIMAX¥ì¡¼¥¶¡¼¥·¥¢¥¿¡¼¤ò´Þ¤à¡¢Á´9¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¿Üºä¡×¤ò10·î3Æü¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£
Æ±·à¾ì¤Ï¡¢Æ±Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÄ¹Ìî¸©ºÇÂçµé¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¿Üºä¡×Æâ¤Ë³«Àß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢IMAX¥·¥¢¥¿¡¼¤ò´Þ¤àÁ´9¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¥ì¡¼¥¶¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤É¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¯¿§ºÌË¤«¤Ç¹â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ê±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢8ÈÖ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¡ÊÈ¯É½»þÅÀ¡¢Æ±¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤È¤Ê¤ë¡ÖDTS¥µ¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¡×¤È¡¢4K¥ì¡¼¥¶¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ºÇ¹â¤Î±Ç²èË×ÆþÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸©Æâ½é¡ÊÈ¯É½»þÅÀ¡¢Æ±¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤ÎÁ´ÀÊÎ¾ÉªÉÕ¤¤ÎÆÈÎ©¥·¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°û¿©ÇäÅ¹¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö·Ú¸º¤òÌÜ»Ø¤¹¥»¥ë¥Õ¥ª¡¼¥À¡¼Êý¼°¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹Æþ¾ì¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ç²÷Å¬¤Ê·à¾ìÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
±Ç²è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤ÊÆÈ¼«¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¾å±Ç¤ä¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¡¢³Ø¹»¤Ê¤ÉÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤¿»Üºö¡¢ÊìÅ¹¤Ç¤¢¤ëÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤È¤ÎÈÎÂ¥¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤âÅ¸³«¡£ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ËÆü¡¹¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë´¶Æ°ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ºÙ¤ä¤«¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥¤¥ª¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Ëö±Ê¤¯ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡¢¾Ð´é½¸¤Þ¤ë¥·¥Í¥³¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤é¤æ¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´¶Æ°¤ÎÎØ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¹¤²¡¢Ë¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÆÏ¤±¤ë¶õ´Ö¡¦±ÇÁü¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£
¡ÖIMAX¥ì¡¼¥¶¡¼¡×¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê4K¥ì¡¼¥¶¡¼Åê±Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á¯¤ä¤«¤ÇÌÀ¤ë¤¯¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¿¼¤¤Ä¶¹â²òÁüÅÙ¤Î±ÇÁü¤òIMAX¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î12ch¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿å½à¤òÄ¶¤¨¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¤ÈÀºÌ©ÅÙ¤ò¼Â¸½¡£Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¥·¥¢¥¿¡¼Á´ÂÎ¤òËþ¤¿¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊË×Æþ´¶¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ò±Ç²è¤ÎÃæ¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£
IMAX¤Ï¡¢·à¾ì¤ÎÀß·×¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¡¢²»¶Á¤Þ¤Ç¤â¤¬¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿Ë×Æþ·¿±Ç²èÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥·¥¢¥¿¡¼¡£IMAX¼Ò¤¬ÆÃµö¤ò»ý¤ÄÆÈ¼«¤Î±ÇÁü½èÍýµ»½Ñ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¡×¡ÊDMR¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾å±Ç¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ï²»¶Á¡¢ÌÀÅÙ¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¹â¤¤ÀºÅÙ¤ÇÄ´À°¤µ¤ìIMAX»ÅÍÍ¤Ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ²è´üÅª¤Ê±Ç²èÂÎ¸³¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
8ÈÖ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖDTS¥µ¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿X¥«¡¼¥Ö¤ÈºÇ¿·¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¼êË¡¤Ç¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ë¤«¤ÊÄã²»¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê²»¶Á¶õ´Ö¤ò¥µ¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡£ÈùºÙ¤Ê²»¤ÎÉ½¸½¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç´¶¾ð¤ä¸Þ´¶¤ò»É·ã¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
Î¾ÉªÉÕ¤¤ÎºÂÀÊ¥·¡¼¥È¤ò9¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÁ´ÀÊ¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¡£ÀìÍÑÉª³Ý¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¼þ¤ê¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢±Ç²è¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¡£ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤òÄÉµá¤·¤¿¥·¡¼¥È¹½Â¤¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¡¢¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÆÃ¼ì·Á¾õ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î±Ç²è´Õ¾Þ¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊÂÎ°µÊ¬»¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¾å¼Á¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥·¥Í¥Þ¥¿¥¤¥à¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
°û¿©ÇäÅ¹¤Ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¥ª¡¼¥À¡¼¡×¡¦¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡£ÀßÃÖ·¿¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëÃ¼Ëö¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤È·èºÑ¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤«¤é·èºÑ¤Þ¤Ç´°Î»¤¹¤ë¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨Åª¤Ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¡£¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÄó¶¡»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ò¿Þ¤ë¡£
¼«Æ°¥²¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹Æþ¾ì¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¹ØÆþ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖeÀÊ¥ê¥¶¡¼¥Ö¡×ÍøÍÑ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢È¯·ô¤Î¼ê´Ö¤ò¾ÊÎ¬¡£º®»¨¤òÈò¤±¤¿¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÆþ¾ì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤Î²ñ°÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥ï¥¿¥·¥¢¥¿¡¼¥×¥é¥¹¡×¤òÆ³Æþ¡£¡È6²ó´Ñ¤ë¤È±Ç²è¤¬1²óÌµÎÁ¡É¡¢¡È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÀè¹Ô¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¡É¡¢¤Ê¤É¤¦¤ì¤·¤¤ÆÃÅµ¤¬À¹¤êÂô»³¡£´Ñ¤ì¤Ð´Ñ¤ë¤Û¤É±Ç²è¥é¥¤¥Õ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë²ñ°÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ª¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¡È¥«¡¼¥É»ÙÊ§¤¤¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â300±ß°ú¤¡É¡¢¡ÈËè·î20Æü¡¢30Æü¤Ï1100±ß¡É¤Ê¤É¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³ä°ú¤â½¼¼Â¡£¤ªÆÀ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±Ç²è¤ò¤â¤Ã¤ÈÆü¾ï¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
¡Î·à¾ì³µÍ×¡Ï
·à¾ìÌ¾¡§¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¿Üºä
½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©¿Üºä»ÔÂç»úÊ¡Åç386ÈÖÃÏ1 ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¿Üºä4³¬
³«¶ÈÆü¡§10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë
¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¿ô¡§9¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó
ºÂÀÊ¿ô¡§1328ÀÊ¡Ê¼Ö°Ø»Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹´Þ¤à¡Ë
ÎÁ¶â¡§
¡¡°ìÈÌ¡§1800±ß
¡¡Âç³ØÀ¸¡§1500±ß
¡¡¹â¹»À¸¡§1000±ß
¡¡¾®Ãæ³ØÀ¸¡§1000±ß
¡¡ÍÄ»ù¡Ê3ºÐ°Ê¾å¡Ë¡§1000±ß
¢¨3DÎÁ¶â ÄÌ¾ïÎÁ¶â¡Ü300±ß
¢¨IMAXÎÁ¶â¡Ê2D¡ËÄÌ¾ïÎÁ¶â¡Ü600±ß¡¢¡Ê3D¡ËÄÌ¾ïÎÁ¶â¡Ü900±ß
¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ç¡¼¡§
¡¡¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡ÊËè½µ·îÍËÆü¡Ë¡§1200±ß
¡¡¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡ÊÊ¿ÆüÄ«10»þÂæ¤Þ¤Ç¤Î¾å±Ç¡Ë¡§1400±ß
¡¡¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ê¥¤¥È¡ÊËèÆü20»þ°Ê¹ß¤Î¾å±Ç¡Ë¡§1400±ß
¡¡¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡ÊËè·î1Æü¡§12·î½ü¤¯¡Ë¡§1200±ß
¡¡¥Ï¥Ã¥Ô¡¼55¡Ê55ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¡Ë¡§1200±ß
¡¡É×ÉØ50³ä°ú¡Ê¤É¤Á¤é¤«50ºÐ°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØ¡Ë¡ÊÆó¿Í¤Ç¡Ë¡§2400±ß
¢¨¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¡Ö¥ï¥¿¥·¥¢¥¿¡¼¥×¥é¥¹¡×²ñ°÷¤Ï³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¶â¤«¤é100±ß°ú¤
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
