³ÐÀÃºÞ¤ÈÂçËã¤òÈÎÇäÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹Åç»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢¾ÚµòÉÊ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Åç»Ô°Âº´Æî¶è¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê52¡Ë¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ»Í¹ñ¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï8·î¡¢¼«Âð¤Ç³ÐÀÃºÞ1ÂÞ¤ÈÂçËã1ÂÞ¤òÈÎÇäÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢³ÐÀÃºÞ¤ÎÌ©Çä¤ÏÇ§¤á¤ë°ìÊý¡¢ÂçËã¤ÎÌ©Çä¤ÏÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯¤Î²Æº¢¤«¤éÌ©Çä¤ò»Ï¤á¡¢200Ëü±ß°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËãÌô¼èÄùÉô¤Ï³ÐÀÃºÞÌó16.4¥°¥é¥à¤È¡¢ÂçËãÌó8.5¥°¥é¥à¤ò²¡¼ý¡£ËöÃ¼²Á³Ê¤ÏÌó100Ëü±ß¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯9·î9Æü¡¡ÊüÁ÷¡Û