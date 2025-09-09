À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·°ä¹ü¤ÎDNA´ÕÄê¤ò°ì¹ï¤âÁá¤¯¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤Éµá¤á¤ë µìÄ¹À¸Ãº¹Û¤Ç°ä¹ü¼ý½¸Â³¤±¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ
±§Éô»Ô¤ÎµìÄ¹À¸Ãº¹Û¤Ç8·î¡¢¿Í¹ü¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·°ä¹ü¤ÎDNA´ÕÄê¤ò°ì¹ï¤âÁá¤¯¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö·Ù»¡Ä£¤È³°Ì³¾Ê¡¢¤½¤ì¤Ë´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬Ï¢·È¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯DNA´ÕÄê¤¹¤ë¡×¤È°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤à²óÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µìÄ¹À¸Ãº¹Û¤Ç°ä¹ü¤Î²ó¼ý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡á¡ÖÄ¹À¸Ãº¹Û¤Î¿åÈó¾ï¤òÎò»Ë¤Ë¹ï¤à²ñ¡×¤Î°æ¾åÍÎ»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¤é¤¬Åìµþ¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ä¹ü¤Ë½ä¤ê¹ç¤¨¤¿³°¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¸ò¾Ä¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
°æ¾å¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¢³°Ì³¾Ê¡¢¤½¤ì¤Ë·Ù»¡Ä£¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÍ×ÀÁ½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µìÄ¹À¸Ãº¹Û¤Ï1942Ç¯¤ÎÍîÈ×»ö¸Î¤Ç¿åË×¤·¡¢183¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹ï¤à²ñ¡×¤ÏÀè·î¤ÎÀø¿åÄ´ºº¤Ç3ËÜ¤Î¿Í¹ü¤È¥Ò¥È¤ÎÆ¬³¸¹ü¤òÈ¯¸«¡¦²ó¼ý¤·¡¢»³¸ý¸©·Ù¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à°äÂ²¤Ë°ä¹ü¤ò°ì¹ï¤âÁá¤¯ÊÖ´Ô¤¹¤ë¤¿¤á¹ï¤à²ñ¤ÏÃ´Åö¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢°ä¹ü¤ÎDNA´ÕÄê¤ä°äÂ²¤ÎDNA¾ðÊó¤Î¼ý½¸¤Ê¤ÉÊÖ´Ô¥×¥í¥»¥¹¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¤Ë¤è¤ë¤È°äÂ²¤ÎDNA¥Çー¥¿¤Ï¹ï¤à²ñ¤Î´ÉÍýÊ¬¤È´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÊ¬¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½80¿ÍÊ¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡Ä£¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö°ä¹ü¤«¤éDNA´ÕÄê¤Ç¤¤ë¤«³ÎÇ§¤¬É¬Í×¡£¿ÆÂ²¤ÎDNA¤Ç¤ÏÆÃÄê¤Î²ÄÇ½À¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Ä¤Ä¡Ö³°Ì³¾Ê¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤È¤âÏ¢·È¤·¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯´ÕÄê¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
³°Ì³¾Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¡ÖÀ¯¸¢¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¤â¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¡×¤È°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤àÈ¯¸À¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°æ¾å¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¡Ê³°Ì³¾Ê¤Ï¡ËÁêÅö¿ÆÌ©¤Ë´Ú¹ñ¤Î¹ÔÀ¯°ÂÁ´Éô¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÏµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤¬¤Ç¤¤ë¡£DNA´ÕÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÌó80¿Í¤Î°äÂ²¤ÎDNA¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ìó2¿Í¤Ë1¿Í¤Ï¿È¸µ¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡×
¹ï¤à²ñ¤Ç¤Ï2026Ç¯2·î¡¢³¤³°¥À¥¤¥Ðー¤ò¾·¤¤¤ÆÂç¤¬¤«¤ê¤ÊÀø¿åÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£