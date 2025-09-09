¡ÖÄ«¤«¤é¤³¤ì!?¡×º´µ×´ÖÂç²ð¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ä«¤´ÈÓ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¿¥Ð¥¹¥³°û¤ó¤Ç¤ó¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ä¡×
Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤Ï9·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ä«¤´ÈÓ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤Î¶Ã¤¤ÎÄ«¤´ÈÓ
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ«¤«¤éÇ»¸ü¤À¤Íw¡×¡ÖÄ«¤«¤é°ß¤¬ºÇ¶¯²á¤®¤ëw¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¬¤«¤ë¡Á¡×¡Ö¾Æ¤¤½¤ÐÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÄ«¤«¤é¤³¤ì!?¡×¡Ö¥¿¥Ð¥¹¥³°û¤ó¤Ç¤ó¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤ÊÄ«¤´¤Ï¤ó¡×¡ÖÄ«¤«¤é¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤¹¤®¤Þ¤¹¾Ð¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)
¡Öº£Æü¤â¥¿¥Ð¥¹¥³¤¬°ì½ï¤Ç¤¹¤Í¡¼¡¼¡×º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¡ÖºòÆüUber¤ÇÍê¤ó¤Ç¤¿Ä«¤´¤Ï¤ó¤ò²È¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ËËº¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤³¤ì¡ª¡¡·ë¶É¤³¤ì¤¬ÈþÌ£¤¯¤Æ¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¿©¤Ù¤«¤±¤Î¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¤Ç¤¹¡£ÎÙ¤Ë¤Ï¥¿¥Ð¥¹¥³¤âÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¥¸¥ã¥ó¥¯¤ÊÄ«¤´ÈÓ¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¤Î¡ÈËâ²þÂ¤¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤â7·î25Æü¤Ë¤â¡Ö¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¥¿¥Ð¥¹¥³¤ÎËâ²þÂ¤ºÇ¹â¤¹¤®¤£¤£¤£¤£¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¥¿¥Ð¥¹¥³¤ÎËâ²þÂ¤ºÇ¹â¤¹¤®¤£¤£¤£¤£¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¤Î¡ÈËâ²þÂ¤¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿º´µ×´Ö¤µ¤ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
