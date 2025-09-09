Áí¹ç¥ê¥¾ー¥È´ë¶È¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤Ç2²¯3000Ëü±ß¤ÎµÁ±ç¶â´óÉÕ
ÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤Ø2²¯3000Ëü±ß¤ÎµÁ±ç¶â¤Ç¤¹¡£
´óÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ñ°÷À©¹âµé¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¥³ー¥È¶âÂô¡×¤Î·úÀß¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¾ー¥È¥È¥é¥¹¥È¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÎÇä¤·¤¿²ñ°÷¸¢¤ÎÇä¾å¤Î°ìÉô¤«¤é¡¢Ìó2²¯3000Ëü±ß¤¬ÀÐÀî¸©¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¾ー¥È¥È¥é¥¹¥È¡¦Éú¸« Íµ® ¼ÒÄ¹¡§
¡Ö¿©ºà¡¢¸ÛÍÑ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢ÃÏ¸µ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¤È¤¤ò²á¤´¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò(²ñ°÷¤Î)³§¤µ¤ó¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤âÈó¾ï¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤´¶¨ÎÏ¤òÄº¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¸å¤âÃÊ³¬Åª¤Ë´óÉÕ¤òÂ³¤±¡¢¹ç·×¤ÇÌó7²¯5000Ëü±ß¤Î´óÉÕ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£