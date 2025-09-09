¡Ö²Î»ì¤¬¹¥¤¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥°¥Ã¤È¤¤Æ¿Ì¤¨¤ë¡×µð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±¡¡¿·ÅÐ¾ì¶Ê¤ÏDOBERMAN INFINITY¤Î¡ÖProud¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡¼¹Åç¡Ê9Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
µð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤¬¡¢DOBERMAN INFINITY¤Î¡ÖProud¡×¡Ê¥×¥é¥¦¥É¡Ë¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶Ê¤ÏµÈÀîÁª¼ê¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢GS¡Ê¥¸¡¼¥¨¥¹¡Ë¤µ¤ó¤¬µÈÀîÁª¼ê¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¡£¤½¤Î¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢µÈÀîÁª¼ê¤«¤é¡ÖÂ®¹¶¡¢»È¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£GS¤µ¤ó¤Ï¡È¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë¤â°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î2¿Í¤¬¡ÖProud¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¬ÀøÆþ¡£µÈÀîÁª¼ê¤¬¡ÖProud¡×¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çº£¤Þ¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¤Î»×¤¤¤¬½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Î»ì¤¬¹¥¤¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥°¥Ã¤È¤¤Æ¿Ì¤¨¤ë¡¢¤è¤¦¤ÊŽ¥Ž¥Ž¥´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤ëÉ½¾ð¤ò¤Ð¤Ã¤Á¤ê¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖProud¡×¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï10·î15Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£