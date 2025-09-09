◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-ソフトバンク(9日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムが今川優馬選手の活躍で3回に2点を返し、1点差まで詰め寄りました。

首位ソフトバンクをゲーム差4で追う2位日本ハムは、この日が本拠地でのレギュラーシーズン最後の直接対決。逆転優勝へ絶対に負けられない試合ですが、先発・伊藤大海投手が2回にヒット4本を浴びて3点を先行される苦しい展開となりました。

それでも日本ハムは3回、先頭の水谷瞬選手がレフトへの2塁打で出塁します。このチャンスで打席に入ったのは、この日約4か月ぶりに1軍昇格した今川選手。ソフトバンク先発・モイネロ投手の低めの変化球をうまく捉えた打球はレフト線へのタイムリー2ベースに。2者連続の2ベースヒットで日本ハムが1点を返しました。

さらにレイエス選手もヒットでつなぐと、4番に入った郡司裕也選手が犠牲フライを放ち、今川選手がホームへヘッドスライディングで生還。今川選手がチームに勢いをもたらしています。

日本ハムはモイネロ投手相手にこの試合前まで22イニング連続無得点。この試合も2回まで押さえ込まれましたが、3回に突破口を開き25イニングぶりに得点しました。