¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤«¡Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¹¥³¥Ã¥ÈÄÉÊü¤òº©´ê¡Ö·î¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡áÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»
¡¡¤¹¤Ã¤«¤ê·ù¤ï¤ì¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë£´Ç¯Áí³Û£·£²£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±£²²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡áÅö»þ¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿º¸ÏÓ¤Î¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é·ã¤·¤¤ÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¤Ï¡¢£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤«¤é£³ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡££±¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ£²£±¥»¡¼¥ÖÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë¤³¤ÎÆü¤Î½é°ÂÂÇ¤òµö¤·¤ÆàÌµ°ÂÂÇ¥ê¥ì¡¼á¤¬Êø¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹â³Û¤Ê·ÀÌó¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£´£·¤ÎÀ®ÀÓ¤ÈÅÙ½Å¤Ê¤ëÇØ¿®Åêµå¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥¹¥í¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¼ºÇÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¥í¡¼¥¹¥¿¡¼ÊÑ¹¹¤òÍ×µá¡×¤ÈÊÆ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¯¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤ò£±£°·î¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤âÆ±¤¸¤À¡×¡ÖÊª»ö¤òÂæ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¹¥³¥Ã¥È¤À¡×¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ã¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¦¤³¤È¤ÎÊý¤¬¶¸µ¤¤Îº»ÂÁ¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤¼¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È»¶¡¹¡£¶Ë¤á¤Ä¤¤Ï¡Ö¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤ò·î¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥à¤É¤³¤í¤«ÃÏµå³°¤Ë¤Þ¤ÇÄÉÊü¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤Ç¤¤¤¿¡£¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ë¤·¤Æ¤â¸À¤¤²á¤®¤Ê¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö£³£°²ó¤Î¥»¡¼¥Öµ¡²ñ¤Î¤¦¤Á£¹²ó¼ºÇÔ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥¹¥³¥Ã¥È°Ê³°¤Ë¤â°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¯¥«¥¹¥Ú¥ê¥¢¥¹¤ä¥¤¥¨¡¼¥Ä¡¢¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤òÆñ¤·¤¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£