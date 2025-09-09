¡Ú¶âÀî¼ÓÌí¡Û¾¯½÷¤«¤é½÷À¤Ø♡ ¥ª¥È¥Ê¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡Ö°Ü¤í¤¤¤Î½Ö´Ö¡×¤òºÆ¸½¡ª
¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¾¯½÷¤«¤é¥ª¥È¥Ê¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë°Ü¤í¤¤¤Îµ¨Àá¡¢½©¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¡¦¶âÀî¼ÓÌí¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢¾¯½÷¤È¥ª¥È¥Ê¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÍÉ¤ì¤ë¤×¤ê¤«¤ï²µ½÷¤¿¤Á¤Î¡È¥¤¥Þ¡É¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡Ö°Ü¤í¤¤¤Î½Ö´Ö¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£´Å¤µ¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¡¢Ñ³¤¤É½¾ð¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹♡
¡È¤×¤ê¤«¤ï²µ½÷¡É½©¤Î¾ÓÁü
Âç¤¤¤¥ê¥Ü¥ó¤Ë¥Õ¥ê¥ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ä¥ì¡¼¥¹¡Ä¡£¤½¤³¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØ¿¤Ó¤·¤¿¥ê¥Ã¥×¤Î¿§¡£
¾¯½÷¤Î¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤È¡¢¥ª¥È¥Ê¤Ó¤¿É½¾ð¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÍÉ¤ì¤ë¡È¥¤¥Þ¡É¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡¢¤×¤ê¤«¤ï²µ½÷¤¿¤Á¤Î½©¡£
´Å¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¡£¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¿¤·¤«¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê°Ü¤í¤¤¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¯½÷¤«¤é¥ª¥È¥Ê¤Ø
¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ò¤Ï¤º¤·¤Æ¡¢È±¤ò¤Û¤É¤¤¤Æ¡¢¥ê¥Ã¥×¤ò¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¤½¤Ã¤È¿¡¤¤È¤Ã¤¿¤é¡¢¶À¤Î¤Ê¤«¤Ë¡È¤¤¤Ä¤â¤Î¤ï¤¿¤·¡É¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈ©¡¢¤¹¤³¤·Ì²¤½¤¦¤ÊÌÜ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Í¤¨¡¢º£Æü¤Î¤ï¤¿¤·¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×
¶À¤Ë¤¤¤ë¼«Ê¬¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¾¯¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·ÌµÍý¤·¤Æ¡¢¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ´¤ì¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¿¡£¡Ä¡Ä¤ï¤¿¤·¡¢¥ª¥È¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©
¤¿¤Ö¤ó¤Þ¤À¡¢¤³¤ï¤¤¡£
¤Ç¤â¡¢º£Æü¤Î¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡È¤Ê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡É¤ÇÊâ¤¤¤¿¤«¤é¡£
¤½¤Î°ìÊâ¤ò¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Í¡£
»£±Æ¡¿º£¾ë½ã ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°ðÍÕÍÍýºÚ¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Ê¡²¬ÎèÆà¡ÊW¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿¶âÀî¼ÓÌí¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë
¶âÀî¼ÓÌí
RayÊÔ½¸Éô ÊÔ½¸Ä¹ »³ËÜÈ¬½Å