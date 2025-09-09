トヨタ「新型C-HR」に反響多数！ 「超パワフルでスゴイ！」など大注目の声！ 338馬力を発生する「スポーティSUV」米モデルに寄せられた声とは

「新型C-HR」に反響多数！

トヨタの北米法人が、2026年に新たなバッテリー電気自動車（BEV）として「C-HR」の新モデルを投入することを明らかにしました。

同車についてSNSを中心に反響の声が高まっています。

トヨタ新型「C-HR」（※米国モデル）

C-HRは2016年に初代が登場し、「クーペ風デザイン」と「コンパクトSUV」という独自のポジションで多くのファンを獲得しました。

2023年にフルモデルチェンジを受けた2代目モデルは日本市場からは撤退し、現在は欧州を中心とした海外向け専用モデルとなっています。

今回発表された新たなC-HRは、2022年に北米で披露された「bZ Compact SUV Concept」に基づいて開発されたもので、欧州などで売られる従来の内燃機関モデルのC-HR（2代目）とも異なる完全なBEV仕様です。

エクステリアは空力を意識したクーペライクなフォルムを継承しつつ、トヨタのBEV用プラットフォーム「e-TNGA」を採用。ボディ全体の剛性向上のため、バッテリーはクロスフレーム構造に統合されています。

また、足回りには専用チューニングのサスペンションを採用し、軽快なハンドリング性能を実現しています。

パワートレインには前後モーターと、74.7kWhのリチウムイオン電池を組み合わせ、最高出力338馬力を誇ります。0-60mph（約96km／h）加速は約5秒という俊足ぶりで、一充電での航続距離はおよそ460km（推定）に達します。

充電面でも利便性が高く、11kWの普通充電器に対応。急速充電では条件次第で約30分で10％から80％までの充電が可能です。

新型モデルのボディサイズは全長4519mm×全幅1870mm×全高1620mm、ホイールベースは2750mmと、従来モデルよりひと回り大型化。

エクステリアにはトヨタの新たなデザインアイコン「ハンマーヘッド」も取り入れられていますが、従来のC-HRに見られた特徴的なリアデザインなどは採用されていません。

インテリアでは14インチのインフォテインメントシステムやスマートフォン用ワイヤレス充電器×2、リアUSBポート、パノラマルーフなどを備え、使い勝手と快適性の両立が図られています。

安全面では最新の「Toyota Safety Sense 3.0」を標準装備し、衝突回避支援や自動運転支援機能が充実。渋滞時のアシストや二輪車検知など、日常使いにも安心な先進装備が揃っています。

グレードラインナップは「SE」と「XSE」の2タイプが予定されており、価格などの詳細は2026年の正式発表時に明らかになる見通しです。

新型C-HRに対しSNSを中心に反響の声が多く寄せられています。

「クーペスタイルがカッコイイ！まさに理想のクルマだ！」「338馬力はパワフルすぎる！」と言った、パフォーマンスの高さに驚嘆する声が多く寄せられています。

「EVの価格は高い傾向にあるからC-HRがいくらになるか楽しみだ」「次はカローラもEV化に期待だね」と言った、トヨタの今後のEV戦略に興味を寄せる声もいくつか見られています。

トヨタは2030年までに全世界で約30種類のEVを展開し、年間350万台の販売を目指す計画を掲げています。

新型C-HRもこの戦略の一環として、北米市場でのEV普及に貢献する存在となるでしょう。