

橋幸夫さん

9月4日に逝去した歌手の橋幸夫さんをしのんで、9月15日午前10時30分からNHK BSで『新・BS 日本のうた 永遠のビッグスター橋幸夫ラストステージ！』（※初回放送2023年4月30日）を放送する。

「潮来笠」や「いつでも夢を」など、数々のヒット曲で昭和の歌謡界をけん引し、"御三家"の一人としても知られる歌手の橋幸夫（はし・ゆきお）さんが、9月4日に亡くなった。81歳だった。

1960年に「潮来笠」でデビューした橋さんは、舟木一夫、西郷輝彦さんとともに"御三家"と呼ばれ、絶大な人気を博した。股旅演歌の「佐久の鯉太郎」、青春歌謡の「江梨子」、リズム歌謡の「恋のメキシカン・ロック」など、ジャンルを問わずヒット曲を連発。吉永小百合とデュエットした「いつでも夢を」は、日本レコード大賞を受賞した。

2023年には歌手活動からの引退を発表し、そのラストステージが大きな話題を呼んだ。

NHKは、橋さんの功績をたたえ、過去の音楽番組を再放送する。■番組情報「新・BS 日本のうた 永遠のビッグスター橋幸夫ラストステージ！」放送日時：9月15日(月・祝) 午前10時30分〜11時59分チャンネル：BS内容：2023年に放送された、橋さんのラストステージを追った特別番組。五木ひろしをはじめとする後輩歌手たちが、橋さんの名曲を歌い継ぐ。