【衝撃】トイレのあとも“水洗いだけ”…手を洗わない義母との生活が苦痛すぎる！【ママリ】
手を洗わない義母
義母が手を洗わずに生活していてストレスを感じています。指摘するのが難しく、子どもの水筒などに触られるのが不安です。
私が神経質ですか？
同居の義母の衛生観念が理解できません。
基本的に手は水洗いのみ(トイレのあと、生ゴミ処理したあと、排水溝掃除のあと、土いじりのあとなども)ハンドソープや消毒は絶対しません。水で濡らせばいいと思ってるらしく、食器洗いのときに洗い桶にたまった水にピャッと指をつけて、それで洗ったつもりらしいです。
その他にも色々ありますが、基本中の基本として手を洗わないのがもう信じられないんです。でも、もうそれが当たり前になってるので今さら指摘したら逆上しそうだし下手したら私が義実家で孤立しそうで。
もう長年そうやってきた人は変わりませんよね。
こっそり洗い直したり生食するものは絶対に私が調理するようにしてますが…
その手で子どもの水筒の部品とかさわられるのがほんとストレスです。
投稿者さんの義母は食品に触った後や掃除の後でも、石鹸や消毒をするでもなく水で手を濡らせば「手洗い」という認識だそう。子どもでもないのに義母に「きちんと手を洗ってください」言うこともできず、投稿者さんはストレスを感じて過ごしています。
不衛生だと言ってしまいたい気持ちはあるものの、それを義母に伝えると、今後、投稿者さんが家の中で肩身が狭い思いをするのではと気になっているようです。
義母にさまざまな声が
この投稿にママリにはさまざまな声が寄せれました。
その中に「私の実母も同じです」と投稿者さんと似たような状況の方からコメントがありました。
うちの実母がそうです！
本当に洗い桶につける感じもそっくりで…本当に嫌ですよね。私も息子に触らないで欲しいって思ってます。息子のものにも触って欲しくなくて私が気をつけています。
実母の作ったものなんて息子に食べさせられません。生の魚や肉触った手でサラダ作ってそうで食中毒になりそうです。残念ながら指摘しても治りません。自分が正しいと思っているし、指摘すると逆ギレです。
うちは義母が普通の人なので、普通の家庭で育った夫が羨ましいです。
この方の実母も手洗いをしっかりしてくれず、子どもに影響が出ないか心配しています。これを指摘したところ逆ギレをされたそうで、言っても直らないのだそう。投稿者さんも義母に手洗いの方法を直してもらう以外のことを考えたほうがいいかもしれませんね。
この他に「義母と同居を解消してはどうか」というコメントがありました。
一緒に住んでたら、ストレスで病みそうですね😭💦
私も、絶対に無理です。。
同居は、絶対に変えられないんでしょうか？💦
同居しているから義母の行動が気になる、それなら別居することはできないのかという意見がありました。しかし、同居の途中から別居しようという提案は難しい場合があります。それでも投稿者さんのストレスが減るのなら考えてみるのもありかもしれませんね。
家族の健康を守るためにも衛生管理はしっかりとしていたいもの。もし義母の手洗いの甘さが原因で家族が食中毒になったら…と想像すると怖いですよね。投稿者さんは、毎日そんな思いを抱えていることをはっきりと義母に伝えてみるといいのでは。それでも直らないなら義母との別居も選択肢に入れておくべきでしょう。義母には、きちんと手を洗わないことは家族に迷惑がかかる可能性があると理解してもらいたいですね。
